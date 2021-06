Ceaip suma cerca de 180 amonestaciones contra opacos; hay que romper círculo vicioso, dice comisionado

Entre 2017 y parte del 2021, la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública ya suma casi 180 amonestaciones contra funcionarios de sujetos obligados que se supone deberían haber respondido solicitudes de información pública y no lo han hecho.

Esto, aseguró el comisionado presidente José Alfredo Beltrán Estrada, es para romper el círculo vicioso de quien todavía cree que la ley que respalda la transparencia es de ornato.

El año pasado, la Ceaip emitió 124 de estas amonestaciones y 12 multas.

“Si no se rompe el círculo vicioso de la impunidad, el no pasa nada, para aquellos servidores públicos, aquellas servidores públicas, que consideran que la ley de transparencia es de ornato o una ley de transparencia que no funciona, entonces no vamos a avanzar al siguiente paso”, señaló Beltrán Estrada.

“Es un tema donde nosotros ya podemos decir que estamos aplicando la ley, las facultades legales que nos otorgan, precisamente como Comisión de Acceso a la Información Pública”.

El Comisionado explicó que sólo en la última sesión que encabezó, se aprobó dar trámite a los primeros 36 procesos administrativos sancionadores contra la Universidad Autónoma de Occidente.

“Tienen qué ver con la UAdeO, por la falta de respuesta a 36 solicitudes de información pública donde el órgano interno de control de la UAdeO notificó precisamente que ya inició el procedimiento respectivo para acatar la aplicación de la medida correspondiente a aquellos servidores públicos que omitieron la respuesta”, agregó.

“De hecho, estamos nosotros enviando a los órganos internos de control de los distintos sujetos obligados en donde haya omisiones de cumplimiento de la ley, una resolución que implica precisamente ejecutarla”.

También explicó que a partir de esto, valoran solicitar desde el pleno los informes de los órganos internos de control para que notifiquen sobre las acciones que se han realizado en cada uno de los casos.

Aclaró que la intención de la Ceaip no es recabar multas y que de hecho los recursos entran a la Secretaría de Administración y Finanzas, sino que haya respuesta a las solicitudes de información.

ASÍ APLICA CASTIGO LA CEAIP

APREMIO 2017 2018 2019 2020 2021

Amonestación 9 7 26 124 11

Multas 5 0 15 12 4