Celebra Manuel Clouthier renuncia de su hermana Tatiana al Gobierno de AMLO; finalmente hay dignidad, dice

A través de mensajes en redes sociales, el ex Diputado federal Manuel Clouthier Carrillo celebró la renuncia de su hermana Tatiana a la Secretaría de Economía del Gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

“Creo, esta es opinión mía ya que no he hablado con ella, que el tema de la Guardia Nacional debe haber pesado mucho en su decisión ! Congruencia de Tatiana vs. la incongruencia de López”.