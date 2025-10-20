$!Celebran este domingo Chef’s Takes Imala, un evento que llevó la creatividad y cultura al pueblo señorial

Después de muchos de fines de semana solitarios, los visitantes a Imala pudieron disfrutar de un domingo con el sabor de la birria y gallina pinta, preparados con el toque especial de los chefs sinaloenses Nacho Reyes y Nacho Osuna, que llevaron su evento “Chef’s Take Imala: Los Nachos con Causa”.

Este domingo se realizó este evento familiar preparado para fomentar la convivencia y otras actividades culturales.

Los chefs sumaron sus creaciones al menú tradicional de platillos regionales del lugar, creando “una experiencia culinaria que combinó lo gourmet con lo regional”, dice un informe del Ayuntamiento de Culiacán.

El evento organizado por Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Culiacán y Mazatlán, con el respaldo del mismo organismo a nivel nacional, el Consejo de Desarrollo para Sinaloa y el Ayuntamiento de Culiacán recibió a decenas de personas en el restaurante “El Imalazo”, donde los reconocidos chefs sinaloenses Nacho Reyes y Nacho Osuna compartieron sus mejores platillos.

Durante el festejo había clubes de motociclistas que también se unieron al encuentro, partiendo, mismos que recorrieron el camino desde el Jardín Botánico hasta la sindicatura; hubo música en la plazuela amenizada por DJ, una jornada deportiva organizada por el Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física para que los niños participaran en una divertida carrera de obstáculos y la participación de la banda regional de la Universidad Autónoma de Sinaloa.