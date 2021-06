Centenares, los compañeros privados de la libertad durante campaña, dice Mario Zamora

El candidato de la alianza Va por Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, aseguró en una entrevista en cadena nacional que fueron centenares los compañeros del Partido Revolucionario Institucional y sus aliados que fueron privados de la libertad.

Y durante el fin de semana electoral, además del secretario de organización del PRI estatal, fueron casi 30.

“Teníamos registrados más de veintitantos, casi 30 compañeros, tanto representantes generales del partido, como representantes de casilla, como algunos compañeros, de la estructura del PRI, tú sabes que los partidos tienen distintas estructuras, eran compañeros abogados, gente que venía trabajndoe en redes sociales”, dijo Zamora Gastélum al condutor Ciro Gómez Leyva.

“Nunca hubo solicitud de dinero, la solicitud era que no fueran a promover el voto por el candidato de la alianza, en algunos casos ya conocían el nombre de los distintos promovidos, nuestro representantes de nuestra campaña, promueven que vayan a votar a favor de nuestro partido y de nueva alianza y fueron ellos los que fueron privados de la libertad, entre viernes, sábado y domingo; la gente no quiere denunciar, no quiere comentar, tiene miedo, en Sinaloa, Ciro, lo digo con la voz completa, ganó el miedo”.

Durante la entrevista, Zamora Gastélum recordó el caso de privación del hermano de Guadalupe Iribe Gascón, la diputada que buscaba la Presidencia Municipal de Badiraguato, y que fue privado de la libertad.

También recordó las amenazas denunciadas públicamente por candidatos en los municipios de San Ignacio, Concordia y Escuinapa.