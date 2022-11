Centra Alcalde de Culiacán Informe de Gobierno en sus 4 meses de gestión como sustituto

El Primer Informe de Labores que presentó el Presidente Municipal de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil destacó las gestiones realizadas durante la administración que ha precedido desde que es Alcalde sustituto, sin detallar las tareas efectuadas por su predecesor el ex Alcalde Jesús Estrada Ferreiro.

El informe se realizó en el Patio del Ayuntamiento de Culiacán y al evento acudieron autoridades estatales y municipales tales como el Gobernador Rubén Rocha Moya, el Secretario de Gobierno Enrique Inzunza Cázares, la titular de Educación Graciela Domínguez Nava, la Fiscal General Sara Bruna Quiñones Estrada, el Diputado Feliciano Castro Meléndrez, y el ex Alcalde Jesús Estrada Ferreiro.

En su informe Gámez Mendívil resaltó un incremento en la inversión privada del municipio de un 16 por ciento, una reducción en homicidio del 38 por ciento, pavimentación y bacheo, así como también la aplicación de programas para atender de manera directa a la ciudadanía en materia de violencia familiar, y atención durante la temporada de lluvias.

“Durante este periodo que informo a ustedes realizamos acciones afirmativas de diversa índole gracias a la coordinación que se tuvo con diversas áreas de trabajo del Gobierno Municipal,tanto en la administración centralizada, cómo en institutos y mecanismos descentralizados. Podrán percatarse de los detalles de estás acciones, las etapas, los programas, los protocolos y demás elementos que nos permiten elevar el bienestar de las y los culiacanenses”, destacó el Mandatario municipal.

“En el Gobierno municipal de Culiacán tenemos la certeza que para poder dar buenos resultados se requiere mucho más que voluntad, se requiere de una participación colectiva e incluyente de diferentes actores sociales que promuevan la resolución de problemas públicos desde un enfoque que exige la participación”.

En este sentido expuso que se ha gobernado priorizando la austeridad.

“Nos enfocamos en darle un sentido social al gasto público, sin endeudamiento, sin gastos excesivos e innecesarios”, comentó.

Agregó que se ha trabajado en atender a las viudas de los policías municipales, pues la Ley estatal establece que sus pensiones deberán de ser homologadas al respecto del salario que percibían los elementos.

“El resolver el tema de las viudas de nuestros policías y el mejoramiento de las condiciones laborales de nuestros policías activos y policías jubilados refrendan nuestro compromiso a contribuir a una ciudad más segura”, dijo.

En el área de atención a la violencia contra las mujeres rescató que se ha trabajado en la implementación de políticas públicas de prevención.

“Establecimos módulos de atención para las mujeres e impulsamos una policía de la no violencia hacia ellas y se forman redes todos los días con distintas instituciones de todos los niveles de gobierno”, destacó.

El informe de Gámez Mendívil estuvo dividido en 7 ejes mismos que resultaron en los temas de mejora administrativa, ciudad ordenada y sostenible, bienestar social, bienestar económico, servicios públicos de calidad, seguridad y niñez.

De acuerdo a los datos proporcionados por el Presidente municipal, en un año de gestión se rehabilitaron mil 652 metros cúbicos de pavimento asfáltico con una inversión superior a los 6 millones de pesos, se pavimentaron con concreto hidráulico 31 mil 593 metros cuadrados con una inversión de más de 68 millones de pesos y se repararon baches en 289 mil metros cuadrados.

Se puso en marcha el plan de obra pública con sentido social, el cual cuenta con una inversión programada de 446 millones de pesos en 655 obras a beneficio de 372 mil 460 habitantes

Se invirtieron más de 5 millones de pesos en señalización de tránsito como parte del proyecto Zona 30, en cuya primera etapa fueron instaladas 183 señales preventivas y restrictivas, además se instalaron y repararon 62 rampas en el primer cuadro de la ciudad.

Al tomar el cargo como Alcalde, Gámez Mendívil retomó los Ceprofies, gestión a la que le atribuye el hecho de que la inversión privada superó este año los 7 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 16 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

En materia económica se adelantó la llegada de las cadenas hoteleras Marriott y Hampton Inn a la ciudad de Culiacán, lo que generará empleos en el municipio y posicionaría a la ciudad en el turismo de negocios.

En el informe se destacó la asistencia de 100 mil personas a los eventos del aniversario 491 de Culiacán, evento que dejó una derrama económica de 40 millones de pesos.

Durante la temporada de lluvias se atendieron a 622 familias de 38 colonias y comunidades a quienes se entregaron apoyos económicos directos, y se beneficiaron a 200 mil habitantes con las jornadas de fumigación.

En seguridad se puso en marcha el programa Construyamos la Paz, un espacio itinerante que reúne a diferentes instituciones municipales para atender los diferentes tipos de violencia en sectores focalizados, y se destacaron los 362 cursos de capacitación a policías municipales que se han brindado en el último año. Debido a estas acciones el Gobierno de Culiacán destacó una reducción de homicidios con un 38 por ciento con respecto al año anterior.

“En el gobierno de Culiacán nuestras acciones tienen como prioridad el establecimiento de un Gobierno humano, cercano a las y los ciudadanos, que privilegia la dignidad de las personas, el cumplimiento de la Ley y el respeto a los Derechos Humanos, estamos y estaremos comprometidos con el bienestar de Culiacán. Aún queda trabajo por hacer”, declaró el Alcalde.

“Estamos empeñados en convertir a Culiacán en la Capital del Bienestar”.

LA LLEGADA DE GÁMEZ MENDÍVIL

En junio de este año el Congreso de Sinaloa determinó retirarle el fuero al ex Presidente de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro, señalado por la Fiscalía General del Estado por los delitos de discriminación, abuso de autoridad y desempeño irregular de la función pública.

El 10 de junio, en sesión extraordinaria, Juan de Dios Gámez Mendívil fue designado por el Congreso como Alcalde sustituto de Culiacán, cargo en el que se mantendrá hasta concluir el periodo 2021-2024.

Gámez Mendívil es ahijado de bautizo del Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, y obtuvo el respaldo de todos los diputados al momento de su designación.

Debido a esta situación extraordinaria Gámez Mendívil presentó su informe a 5 meses de iniciar su administración.

LO QUE DICEN LOS REGIDORES

Previo a la presentación del informe del Presidente Municipal los regidores de las diferentes facciones políticas tuvieron un espacio para emitir un discurso al respecto de la administración municipal.

“Un año de aprendizaje, de retos, inclusive de algunas diferencias con el Alcalde que se fue, sin embargo percibimos un avance de junio a la fecha, un trato más humano que reciben los ciudadanos y los funcionarios públicos”, comentó el Regidor Sadol Osorio Porras, representando al PAN.

“Hay mucho por hacer, pero quedan dos años, Señor Presidente. A echarle ganas y a sacar a Culiacán adelante”

Sandino López Montes, regidor del Partido Sinaloense, expuso que el informe fue revisado a fondo antes de ser presentado por el Alcalde.

“El informe que nos presenta el Presidente Municipal ha sido cuidadosamente revisado por nosotros los regidores”, dijo.

Grecia Aguilar Gonzáles, del PRI, defendió representar un contrapeso al interior del cuerpo de regidores.

“El Gobierno municipal debe estar al servicio de las y los culiacanenses, esa es la esencia del servicio público. Como oposición lucharemos para que el bienestar sea para todos”, destacó.

Por otra parte Nayeli Peréz Amezquita, de Morena, aplaudió la gestión de Gámez Mendívil.

“Reconocemos que su labor transformó al municipio con un sentido humano y social para nuestra comunidad”

En el caso del regidor de Movimiento Ciudano, Octavio López Valenzuela, criticó la relación del Gobernador Rubén Rocha Moya con el Alcalde.

“Como puede darse cuenta, ser ahijado del Gobernador no garantiza ser un buen Presidente. Cuando uno no se gana las cosas y se las regalan no las valora, y usted no está valorando lo que se le regaló”, señaló.

LO QUE DICE EL GOBERNADOR

Después del discurso del Alcalde, el Gobernador Rubén Rocha Moya tuvo una participación en la que resaltó la importancia de la transparencia en la toma de decisiones de los funcionarios públicos.

“Es importante que los gobiernos, ahora, demos la cara plena, que no andemos, insisto, con fingimientos, con simulaciones y con hipocresías. Cuando eso deje de existir en nosotros los gobernantes, entonces van a saber de qué pie cojeamos, eso es lo que importa porque resulta que nosotros los gobernantes estamos bajo el escrutinio del pueblo, pero como vivimos en la democracia, la democracia no es sólo votar en las urnas, eso se llama democracia electoral, la democracia es la que construye instituciones”, expresó el Gobernador.