El presidente nacional del Partido Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, realizó una visita de apoyo al candidato a la Presidencia Municipal de Navolato César Quevedo Inzunza, la tarde del martes.

Ante más de mil personas que se dieron cita en la Plazuela Vicente Guerrero de la cabecera municipal, el dirigente nacional blanquiazul, mencionó que Navolato es primera prioridad del PAN y seguro está de que ganarán este próximo 6 de junio.

“No les estamos proponiendo cualquier candidato, no viene por chamba, no viene por sueldo, no viene a servirse de Navolato, viene a servirnos, a trabajar, a hacer lo correcto, a hacer las cosas bien. (Por eso) Vengo a respaldar con todo a César Quevedo, porque él sí sabe todo. César tocará todas las puertas del gobierno del Estado y del gobierno federal, y si no le abren las puertas él se meterá por la ventana, pero va a gestionar, él va a venir con recursos y apoyos para Navolato”, manifestó el ex diputado federal.

Añadió que la gran diferencia entre los candidatos a la presidencia del municipio costero, es que César conoce a los diferentes personajes, tiene experiencia, y él sí va a saber cumplir, de ahí que solicitó el apoyo de los presentes para que el 6 de junio otorguen su voto al PAN.