Choix y Cosalá, sin licitar obras públicas en 2020: ASE

Los municipios de Cosalá y Choix no realizaron licitaciones de obras públicas de acuerdo con lo auditado por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, respecto a la fiscalización del ejercicio 2020, la entrega de contratos por adjudicación directa es una constante entre los municipios.

Los informes individuales de la ASE también destacan que los montos probables pueden ser altos aunque los municipios sean de los más pequeños de Sinaloa, como el caso de Mocorito, con probables recuperaciones por 11 millones 891 mil 208 pesos, o Choix, nuevamente, que tiene probables daños a la Hacienda Pública por 4 millones 701 mil 644 pesos.

Ahome

El municipio de Ahome fue señalado por la Auditoría Superior del Estado como uno de los que han mejorado su control interno, con un monto de probable recuperación de 2 millones 672 mil 923 pesos, entre las razones del monto son el pagos sin contar con la documentación justificativa del gasto y cuotas obreras de seguridad social enteradas en cantidad mayor a la debida al Instituto Mexicano del Seguro Social.

El 52 por ciento de contratos de obras públicas se adjudicaron directamente, beneficiando solo al 1 por ciento de los contratistas inscritos en el Padrón del Municipio, el 47 por ciento adjudicaron por invitación a cuando menos tres personas, mientras que el 1 por ciento de las obras se licitaron.

Una de las debilidades que presenta es que no tiene integrado un Padrón de Testigos Sociales, que participen en todas las etapas de los procedimientos de licitación pública y obras por administración directa.

Badiraguato

El monto probable de recuperación o de posible daño a la Hacienda Pública del municipio de Badiraguato es de 432 mil 068 pesos, por realizar pago duplicado a proveedores y deudores diversos los cuales no han sido recuperados ni comprobados, así como no reintegrar recursos a la federación.

El 81.43 por ciento del total de obras realizadas por contrato se adjudicaron directamente, el 17.14 por ciento se adjudicaron por invitación a cuando menos tres personas y el 1.43 por ciento fueron licitadas, es decir, solo se licitó una de 70 obras realizadas en el 2020.

El Programa de Obra Anual 2020 no establece los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo, así como las acciones que se han de realizar y los resultados que se han de obtener y no cuenta con un Manual de Procedimientos, en el cual se establezcan las condiciones y los procedimientos para adjudicar los contratos de obra.

Choix

Choix es el que presenta uno de los montos más altos entre los municipios pequeños de Sinaloa, que es de 4 millones 701 mil 644 pesos por pagos sin contar con la documentación justificativa del gasto realizado, además de pagos con recursos de fondo federal, para obras que no están beneficiando a la población en pobreza extrema y rezago social, debido a que no se encuentran concluidas ni operando y volúmenes de conceptos de obra pagados no ejecutados, con mala calidad y en exceso.

El municipio no licitó ninguna de las obras en el 2020, que en total del universo auditado fueron 90 obras, entregando el 93.33 por ciento por adjudicación directa, mientras que el 6.67 por ciento fueron invitaciones a al menos tres personas.

El municipio de Choix cuenta con el Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio, pero no tiene establecidas acciones de control para que las obras públicas que se inicien, se concluyan y operen convenientemente. Tampoco cuentan con un Programa Anual de Obra Pública 2020, debidamente formalizado y autorizado por el Cabildo Municipal.

San Ignacio

El monto probable de recuperación de San Ignacio deriva de no reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos federales que al 31 de diciembre no fueron devengados ni vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago, por la cantidad de 500 mil pesos.

La muestra auditada de obras de este municipio fue del 89 por ciento de la realizada en 2020 y los resultados son que el 58 por ciento se entregó por licitación directa, en la que se benefició a 12 contratistas, el 32 por ciento de los contratos se otorgaron en invitación a tres personas y el 9.6 por ciento fueron licitaciones.

Se elaboran los presupuestos de cada una de las obras incluidas en el Programa Anual de Inversión en Obra Pública, pero San Ignacio tampoco tiene un Padrón establecido de Testigos Sociales.

Mocorito

Respecto de la muestra auditada, se determinaron recuperaciones probables por 11 millones 891 mil 208 pesos, derivado de cheques expedidos a favor de personas físicas, los cuales debieron ser a favor de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito, mediante transferencias bancarias.

Además de pago sin contar con la documentación justificativa del gasto realizado; por no reintegrar recurso a la Tesorería de la Federación; por haber realizado pagos de prerrogativas a partidos políticos, correspondiente a 17 días del mes de septiembre de 2020, siendo improcedentes; entre otras.

El 91.67 por ciento de las obras se entregaron por adjudicación directa, el 8.33 por ciento del total de obras realizadas por contrato otorgados se licitaron públicamente, mientras que ninguna de las obras se adjudicaron por invitación de al menos tres personas.

No se tiene integrado el Comité de Obras Públicas, que vigile el cumplimiento de las disposiciones legales que deben observarse en la administración de los recursos que se destinen a obras públicas y servicios relacionadas con las mismas, tampoco se tiene integrado un Padrón de Testigos Sociales, que participe en todas las etapas de los procedimientos de licitación pública y obras por administración directa.

Cosalá

Respecto de la muestra auditada, hay recuperaciones probables por 675 mil 549 pesos por pagos de actualizaciones e intereses, por enterar de forma extemporánea las cuotas y aportaciones de seguridad social, además de pagos de recargos por no enterar en tiempo y forma las retenciones del ISR; por no reintegrar recurso de la Federación; y volúmenes de un concepto de obra pagado ejecutado con mala calidad.

Cosalá tampoco realizó licitaciones públicas para las obras auditadas del 2020, el tanto que el 81.58 por ciento fueron adjudicaciones directas de obra y el 18.42 restante fueron contratos por invitaciones de al menos tres personas. La empresa favorita del municipio para entregar los contratos de obras es Construcciones Eléctricas Hidráulicas HZR, S.A. de C.V., con siete contratos.

No cuentan con un Programa Anual de Inversión en Obra Pública para el ejercicio fiscal 2020, debidamente formalizado y autorizado por el Cabildo municipal Ayuntamiento de Cosalá, ya que no indica las fechas de inicio y terminación de todas las fases para el inicio, conclusión y óptima operación de las obras incluidas en el mismo; asimismo, no indica el número de beneficiarios.