Ciudadano irrumpe sesión de Cabildo y llama ‘doble cara’ a Alcalde de Culiacán y Regidores

Durante la sesión de Cabildo de este viernes, un ciudadano irrumpió en el salón de sesiones y llamó doble cara al Presidente Municipal Juan de Dios Gámez Mendívil y a los regidores presentes como una crítica en el manejo de las gestiones de permisos de construcción.

De acuerdo al manifestante recientemente el Gobierno de Culiacán otorgó permisos de construcción a la empresa Homex.

Homex es una desarrolladora inmobiliaria fundada en Sinaloa que colapsó financieramente en 2013. El pasado 20 de octubre al propietario de la empresa, Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez, le fue otorgada prisión domiciliaria tras pasar 5 meses con 21 días en prisión por el delito de fraude.

“A grupo Homex le autorizaron otra vez, que son los que se roban todas las casas. Están jugando doble cara, eh. No hay transformación ni nada”, acusó el manifestante no identificado.

“Que se les quite lo doble cara, si van a hacer las cosas ¿por qué no hacen proyectos de autoconstrucción que sale más barato? ¿no saben sacar cuentas? No hay transformación aquí, son mentiras”.

Durante los señalamientos tanto el Alcalde como los regidores se mantuvieron como espectadores. Cuando el manifestante dejó el salón de Cabildo la sesión continuó en apego al orden del día.

“El pleno de este gobierno, de este ayuntamiento, es invitado a cada visita de campo que realiza la comisión de urbanismo, precisamente para tener la visualización del entorno y la zona donde se va a aprobar un proyecto. Si bien es cierto que no nada más van los miembros de la comisión y los regidores que integramos este ayuntamiento, tenemos la asesoría de los expertos”, justificó el Regidor Óscar Manuel Uribe Padilla en su intervención de asuntos generales.

“Probablemente los ciudadanos pueden tener una queja, pueden tener un inconveniente, no podemos parar el desarrollo de Culiacán, pero tampoco podemos dejar sin escuchar a los ciudadanos”.

Por su parte, el Regidor Sadol Osorio Porras refirió que es necesario un análisis en materia de urbanismo.

“Ahorita vimos una manifestación ciudadana. Yo creo que vale la pena analizar el tema de urbanismo”, dijo.