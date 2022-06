$!Ciudadanos exigen a la Sociedad Hipotecaria les libere propiedades ya pagadas

Armando Aragón Apodaca, Vicecoordinador del Frente contra la Impunidad A.C, señaló que del 2018 al 2020, el fiduciario de nombre José Luis Herrera Avendaño ha vendido alrededor de 275 viviendas, las cuales no han sido entregadas por parte de la Sociedad Hipotecaria Federal, ya que éste nunca reportó los pagos por estas propiedades.

Ciudadanos inversores exigieron la liberación de las viviendas que adquirieron por medio de remate bancario, las cuales no han podido recibir, debido a que el fiduciario no ha entregado la tramitología ni los pagos a la Sociedad Hipotecaria Federal, a quien le pertenecen dichas propiedades.

Aragón Apodaca invitó a la ciudadanía a no comprar casas de remates bancarios, ya que éstas pertenecen a los inversores afectados; además, éstas no son rematadas por bancos, si no por juzgados civiles.

“No compren viviendas de remates bancarios, son viviendas liberadas a través de fideicomisos autorizados por Sociedad Hipotecaria Federal, los bancos no rematan viviendas, quienes rematan son los juzgados civiles, tiene que llevar una demanda por incumplimiento por no pagar ese crédito para que el juzgado civil en su momento determine, no se dejen engañar, las viviendas que se están vendiendo por remate bancario son las que le pertenecen a los inversores que están aquí presentes”, finalizó.

Cabe señalar que ante la nula solución de las autoridades estatales, los afectados se vieron obligados a interponer 32 denuncias ante la Fiscalía General de la República; además, acudieron a las cámaras de diputados y de senadores, donde se les asignó a un legislador perteneciente a la Comisión de Vivienda para asesorarlos en el caso.