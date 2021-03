NAVOLATO._ Al acudir cientos de culiacanenses a los centros de vacunación de Covid-19 en Navolato, el Ayuntamiento tomó la decisión de suspender la jornada, ya que se presentaron aglomeraciones y desorden, informó Eleazar Gutiérrez Angulo, Alcalde del Municipio.

Al comienzo del domingo 7 de marzo llegaron adultos mayores de la capital del Estado a los centros de vacunación de Navolato, se dio permiso de vacunar algunos, sin embargo comenzaron a llegar más y más, es por eso que se perdió el orden en la jornada al punto que tuvieron que culminarla.

“Esto ya lo revisamos con Jaime Montes Salas, el delegado, la verdad que la intención de atender y darle el cumplimiento al derecho que como mexicanos todos tenemos con el tema de la vacuna, pero desgraciadamente la cercanía con Culiacán nos complicó el orden, la organización que se tenía”, explicó el Alcalde de Navolato.

“Mucha gente de Culiacán se empezó a venir a los centros de vacunación aquí en el Municipio de Navolato, a La Palma, Navolato, Bachimeto, Villa Juárez, Sataya, y con la condición extrema de vulnerabilidad de algunos de ellos, muy ancianos, en condiciones de silla de ruedas y otros que ya prácticamente casi los llevan en unas camillas se les dio atención, pero como que esto sirvió para que la gente pensara que podían venirse a vacunar aquí a Navolato”, añadió.

La gran afluencia de culiacanenses causó el colapso de la jornada, actualmente hay 14 mil dosis destinadas en esta primera etapa para las personas mayores de Navolato, pero si se siguen poniendo vacunas a adultos que no son del Municipio no alcanzarán para todos, es por eso que de ahora en adelante se les pedirá la credencial de elector para acreditar que viven en Navolato.

“Ahorita en la mañana eso se complicó, era mucho el número de personas que se vinieron a Culiacán a quererse vacunar y se tuvo que tomar la medida de que nadie que no esté domiciliado en Navolato se le va a atender en la intención de poder avanzar con los horarios y los días que están programados para vacunar Navolato, por eso se tuvo que suspender la jornada, porque mucha gente empezó a llegar, no dejaban entrar, empezó a complicarse el asunto, empezó a complicarse la permanencia en los mismos módulos de vacunación, entonces se dio la orden de a que a la gente de Culiacán definitivamente no se les va a poder vacunar aquí en Navolato”, detalló Gutiérrez Angulo.

“Donde más aglomeraciones hubo fue en el punto de vacunación que está instalado en la Primavera, atrás del DIF, en la cabecera municipal...eran más de 100 gentes de Culiacán que querían vacunarse, pero así como ahí, estuvieron en todos los centros de vacunación”, profundizó.