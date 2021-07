$!Colectivos de búsqueda de personas reclaman a autoridades acciones insuficientes en tema de desapariciones en Sinaloa

Juan Jesús González Tenorio reclamó que pese a la localización de restos de personas, las autoridades no dan información al respecto de si son identificados o no, y tampoco si fueron entregados a sus familiares.

Añadió que también hace falta coordinación entre las autoridades y transparencia en las investigaciones ya que hay casos en los cuales los familiares de las víctimas no pueden acceder a las carpetas abiertas por la desaparición de sus seres queridos, y las autoridades tampoco acuden a enseñárselas.

Los colectivos también señalaron que hace falta infraestructura para cuidar la cadena de custodia de los restos localizados, por ello solicitaron a las autoridades la creación de dos servicios de medicina forense en el norte y centro del estado porque actualmente son las funerarias las que se hacen cargo de los restos.

Además demandaron la creación de una lista de nombres de personas localizadas, identificadas y entregadas.

Martha Beatriz Vega Ruiz del colectivo Sabuesas Guerreras, reprochó al Gobierno del Estado que se esperó al final de la administración para entablar estas reuniones cuando hay solicitudes para facilitar la localización de personas desde el mes de septiembre de 2018.

“¿Por qué esperar al fin del mandato para empezar a hacer en serio estas reuniones? ¿Por qué no se dio continuidad en 2018 y 2019, y 2020? ¿Por qué no hicimos una mancuerna juntos?”, cuestionó.

“Queremos que el Gobierno del Estado se haga responsable de su principal objetivo en el cuidado de los ciudadanos: impedir las desapariciones”, fustigó.

Vega Ruiz recalcó que en 2018 solicitaron la participación de expertos científicos de otros países, sin embargo, su petición no fue atendida pese a que el colectivo al que pertenece cuenta con el contacto.

Al finalizar la reunión en entrevista con la prensa el Gobernador Quirino Ordaz Coppel señaló que se había solicitado contratación de personal para las delegaciones de la Comisión Estatal de Búsqueda para Mazatlán y Ahome, sin embargo, el titular Saavedra Ortega no cumplió con ello.

“Es hora que no está, no tiene que haber excusas si ya está autorizado para que esté contratada la gente. Si se comprometieron en la anterior reunión que tuvimos hace un mes y medio en apoyo de vehículos, no hay excusa para que no los tengan”, expuso, e instruyó al Comisionado de Búsqueda a que se resolviera la situación en menos de 15 días.

“El que tiene que dar respuesta inmediata a los acuerdos que se toman porque si no el tiempo va pasando y yo creo que la gente menos quiere es seguir esperando cuando tenemos los medios para poder responder”, añadió el mandatario estatal.

En tanto Saavedra Ortega aseguró que en los próximos días quedará lista la contratación de 20 personas más para las regiones norte y sur de la Comisión Estatal de Búsqueda.

“10 personas para la zona norte, y 10 en la zona sur”, detalló.