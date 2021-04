$!Comerciantes de Altata esperan mejores venta por Semana Santa

Ventas por encima del 70 por ciento esperan comerciantes de Altata, durante los días de Semana Santa, gracias a que gobierno del estado permitió la apertura de las playas.

Pedro Lemus, es uno de los comerciantes que radica en Altata, dedicándose a la venta de sombreros, gorras, lentes, sombrillas, entre otros artículos de temporada, esperando que esta semana santa sus ventas sobre pasen el 70 por ciento.

”En estos días la venta ha sido tranquila, pero buena de lo que cabe, comparada con el año pasado, que no vendimos nada, y me quedé con más de 250 mil pesos en mercancía que no pude vender por la pandemia” señaló Lemus.