Comerciantes de Culiacán retroceden en propuesta de ampliar horarios nocturnos, tras hechos violentos

A raíz de los hechos violentos en la ciudad, la Unión de Comerciantes de Culiacán declaró que dará marcha atrás a la reactivación de las actividades económicas en horario nocturno al no haber garantías de seguridad.

Durante el lunes 17 de febrero una balacera, persecución y enfrentamiento recorrió al menos seis colonias de Culiacán y dejó un saldo de dos hombres muertos, 10 personas heridas, de las cuales falleció una.

Además, la tarde del 19 de febrero en medio de operativos federales por tierra y aire se detuvo a dos operadores de una célula del Cártel de Sinaloa de nombre José Ángel ‘N’, ‘El Güerito’ y a Kevin Alonso “N”, alias “El 200”, así como dos familiares de éste último, Gustavo y José Alonso Acosta López, identificado como “El Gusi”.

El presidente de la organización, Óscar Sánchez Beltrán, apuntó que la idea de ampliar los horarios de noche fue una propuesta coordinada entre comerciantes y Gobierno estatal, para resarcir afectaciones económicas derivadas de la crisis de violencia, sin embargo, se vio afectada por los reciente hechos, además de la ausencia de seguridad en los establecimientos.

“Nosotros hemos decidido que muchos de los negocios de nuestras organizaciones les hemos recomendado que hagan una suspensión temporal en los horarios nocturnos y en los horarios de día, no seguimos avanzando con el rescate en los horarios sino que hemos retrocedido también una hora”, resaltó.

“Habíamos intentado avanzar con los horarios de día, hasta las 8 de las noche y en los horarios nocturnos estábamos planteando junto con el Gobierno avanzar hasta las 2 de la mañana, 10, 11, 12 o 1 de la mañana sin embargo en lugar de avanzar hemos tomado la decisión de retroceder. Esto ha sido por los últimos hechos violentos que se han generado en la entidad, en el municipio donde ha habido muchísimas gentes heridas, dañadas por lo que llama el gobierno daños colaterales, o sea, víctimas colaterales”, señaló.

“Hemos visto que realmente no hay seguridad, no hay condiciones para operar las actividades económicas nocturnas. De alguna manera, en cierto momento, atendimos el llamado del Gobierno para trabajar en los horarios nocturnos, así lo hicimos. No llegamos a más del 40 por ciento del padrón de la reapertura, no llegábamos a más de las 11 de la noche, 10 de la noche. Después de un análisis que hicimos determinamos que son más los riesgos que los beneficios”, expresó.

Destacó que por las condiciones de inseguridad, los trabajadores descartan la opción de trabajar de noche, aunado a que los compradores no visitan los establecimientos durante estos horarios.

“Quienes están ahorita operando los negocios son los mismos propietarios, no tienen auxiliares, no hay trabajadores. Además, otro punto que nos dimos cuenta, aparte de no tener trabajadores, no tenemos clientes. Los negocios están abiertos pero la ciudadanía no está saliendo en la noche a los establecimientos, no está yendo a cenar, no está yendo a los restaurantes”, dijo.

Criticó que hay una ausencia por parte del Gobierno Municipal, así como del Gobierno estatal al no presentar un plan contingente de seguridad que muestre cómo garantizarán la seguridad en las zonas comerciales.

“Son tiempos adversos, no nos convence ni creemos que es suficiente la propuesta del Gobierno estatal porque el municipal no existe, Gobierno Municipal no existe en este tema, vemos una ausencia total en el tema de la seguridad, en el tema de la reactivación económica, del Estado es del que estamos esperando la seguridad, pero no nos han mostrado un plan contingente de seguridad donde digan ‘abran ustedes y de esta forma los vamos a estar nosotros cuidando, los vamos a estar vigilando’, nos dicen que hay un operativo pero no nos dicen de qué se trata”, manifestó.

En días próximos, apuntó, el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya anunció que mantendrá una reunión con comerciantes y empresarios a fin de presentar una estrategia para resguardar los negocios, sin embargo evaluarán su propuesta a partir de las acciones que emprendan.

“Si nos convence, si vemos realmente un plan convincente y real y que no solamente lo escuchemos en el discurso sino que lo veamos en las calles, nosotros vamos a tomar la decisión de seguir aperturando y ¿por qué no? avanzar en los horarios, pero por el momento, no vemos ninguna condición favorable para ampliar los horarios nocturnos”, comentó.