$!Comerciantes se manifiestan frente al Ayuntamiento de Culiacán; piden que se les deje trabajar

“Que nos dejen trabajar sin hostigamiento, sin presiones, ni amenazas. Que la mesa de diálogo se quede de manera permanente. Que no se nos exija más que lo que la Ley establece”.

Sicairos Camacho reveló que la noche del miércoles, el Ayuntamiento buscó un acercamiento privado, sin embargo rechazó la propuesta.

“Anoche me llamaron del Ayuntamiento a las 9 de la noche para tener una conversación con su servidor, les dije que sí pero no a las 9 de la noche... y no condicionado a que fuéramos 3 gentes, que nos escucharan a todos. Somos un Frente que aglutina a alrededor de mil 200 personas”, dijo.

El Gobierno de Culiacán no ha emitido un posicionamiento en torno a esta situación.