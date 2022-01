Comisionado de Búsqueda debió renunciar desde antes por dignidad, advierte Sabuesos Guerreras

El titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, Juan Carlos Saavedra, debió haber renunciado desde hace mucho por dignidad, señaló la líder de las Sabuesos Guerreras, María Isabel Cruz, debido a que su trabajo no fue el acertado.

Saavedra anunció su renuncia el fin de semana, después de que el Gobernador Rubén Rocha Moya, quien rindió protesta a finales de 2021, lo ratificó para seguir en el cargo, pese a las críticas.

“... después de la ratificación del Gobernador, nosotros sabíamos y entendíamos que no creíamos que se quedara en la Comisión; el único colectivo que estuvo en contra de esta ratificación, siempre lo hemos dicho, siempre lo hemos gritado, porque no llenaba las expectativas, por su manera de trabajar, él simplemente se abocó a las búsquedas en fosas clandestinas, y no abarcó otros campos, como algo que es lo primordial, la búsqueda en vida”, dijo María Isabel.

“N quería trabajar con las familias, aparte, él simplemente quería trabajar con las personas que le rindieran tributo; eso siempre fue muy marcado por Sabuesos Guerreras, y siempre lo hemos dicho, no es contra las personas, no es contra la institución, es contra la persona que no quiere trabajar. Debió haber renunciado antes, por dignidad”.

Cruz recalcó que la decisión de Saavedra no afecta en nada a su grupo, que ya prepara su calendario de búsqueda de personas y restos de desaparecidos.

“En realidad no nos afecta en absolutamente nada, porque siempre trabajamos solas, siempre hemos estado al margen de la Comisión, porque en primer lugar no se prestaba para eso, simplemente de saber que eras Sabuesos ya no te atendía, ya no te quería recibir, ya no quería hacer una búsqueda; no nos afecta, nosotros estamos trabajando, ya estamos planeando nuestra agenda de trabajo 2022”, expresó.

En este programa, y sin saber de la decisión de Saavedra, ya estaban tomadas en cuentas algunas actividades con la Comisión de Búsqueda, asegura Isabel.

La líder descartó que ellas hagan alguna propuesta de perfil para ocupar el cargo, pues prefieren mantenerse al margen.

“Queremos ser el ojo vigilador, que se marque, que no sea impuesto por el Gobernador, que lo escoja y que sea elegido por el Congreso del Estado , que se escoja el mejor perfil, para que no pase lo mismo que pasó aquí”, señaló.

Después de que en 2020 hubo un retroceso importante en reportes de desapariciones, Sinaloa volvió a presentar cifras por encima del medio millar de casos de desaparición en el 2021, con 570, según un informe que presentó el organismo civil Construyendo espacios para la paz en Culiacán.

En el comportamiento anual del estado, se pudo observar cómo en Sinaloa se sumaron 570 casos de personas desaparecidas, 242 de la cuales aparecieron y 42 de ellas fueron localizadas sin vida.