Javier Maximiliano Carrillo Grajeda es un joven estudiante de preparatoria en la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien tiene ocho días sin poder ser localizado, razón por la cual acudieron a Palacio de Gobierno, en Culiacán, para solicitar ayuda a las autoridades.

Un colectivo liderado por su madre, Josefina Carrillo, celebró una misa en la Catedral de Culiacán a las 7:00 horas, y luego se movilizaron hasta el edificio Ejecutivo, acompañados de mantas en las que figura el rostro de Javier Maximiliano, así como números de contacto.

“Señor Gobernador, ayúdeme, por favor. Soy otra mamá más que pierde a un hijo, que anda por ahí, que lo tienen por ahí. Por favor, señor Gobernador, ayúdeme, ayúdenos a todas estas personas a volver a ver a Javier Maximiliano Carrillo Grajeda, se lo pido”, clamó su madre, Josefina Carrillo.

“Son ocho días, ocho días que no lo tengo en mi casa, que no lo abrazo, que no le doy una comida, que no voy por él a la escuela. Mi hijo no puede andar en camiones porque está operado de las cervicales y no me lo han dado de alta”.

“Es usted el que puede, usted sabe cómo. Así como ayudó a 66 familias en marzo a sacarlos de donde estaban, también le pido, este es uno, este es uno, quizá saque más de los que pueda, de todos aquellos que estén perdidos, sáquelos también si puede. Ahorita estoy abogando por el mío, me duele mi hijo”.

De acuerdo con la ficha, Javier Maximiliano fue visto por último vez el 21 de mayo pasado, alrededor de las 20:15 horas, en el fraccionamiento Horizontes, al noroeste de Culiacán.

La madre del joven señala que residen en la colonia 4 de marzo, asentamiento inmediatamente vecino de la zona en que fue ubicado por última ocasión, muy cerca del campus de la Universidad Autónoma de Occidente.

“Una calle nos divide de la Horizontes, y esa calle es la cuadra donde se perdió, es la cuadra donde ya no se volvió a ver. ¿Dónde se evaporó?, ¿cómo se evaporó?, ¿cómo?, ¿quién lo tiene?”, cuestiona la madre buscadora.

“Le pido por mi hijo, por mi hijo, estamos Javier Maximiliano Carrillo Grajeda, se lo pido, señor Gobernador. Le pido de todo corazón me ayude a buscar a mi hijo, a sacarlo de donde esté”.

Tras el discurso, el contingente colocó algunos letreros para solicitar apoyo ciudadano en los accesos a las oficinas gubernamentales.

Como referencia, proporcionaron el número de contacto 6671-44-12-56, por cualquier información o aporte que facilite la localización de Javier Maximiliano.