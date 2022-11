Comparecencia de Rocha Moya en el Congreso fue evento político, opina Adolfo Beltrán

El protocolo de preguntas y respuestas al Gobernador en la reunión de trabajo con el Congreso del Estado tras el informe, puede ser eliminado, opinó el Diputado Adolfo Beltrán Corrales.

“Lo de ayer fue un evento político meramente, y necesitamos el otro evento que es con los funcionarios para desglosar ya el informe”, criticó.

“El día de ayer nos llevó demasiado tiempo porque, también hay que decir que el hecho de preguntas y respuestas, nos consumió demasiado tiempo, pero pues realmente el Gobernador ni tenía la información de todas las áreas, el Gobierno es demasiado, y si te vas a la información que está contenida en el informe también es demasiado”.

Este miércoles el Gobernador Rubén Rocha Moya se reunió en sesión solemne con el Congreso del Estado, una semana después de haber entregado su Primer Informe de Gobierno. El evento se extendió por cinco horas y media, provocando que una gran parte de las y los invitados abandonaran el salón del pleno a la mitad de la comparecencia.

El protocolo era que el Gobernador podía emitir un mensaje a tiempo libre, luego las bancadas harían preguntas, cada una con un número determinado de acuerdo a la representación que tienen en el Congreso. Posteriormente darían un posicionamiento, luego el mandatario estatal otro mensaje, y cerraría el presidente de la Junta de Coordinación Política.

Pero en la práctica, solamente en la sección de preguntas y respuestas, el evento se llevó casi tres horas.

“Por eso yo siento que no debió haber habido preguntas y respuestas, sino que eso lo dejemos a la glosa que es lo que sigue de esto y es lo que tenemos que llamar a los funcionarios titulares de las áreas a que comparezcan y ahí ya, se haga una revisión real”, opinó Beltrán Corrales.

Dijo que la reunión de trabajo fue protocolario, y que mejor debía presentarse el Gobernador, dar su posicionamiento; y luego pudieran hacerlo las y los diputados.

“Pero sin llegar a esa etapa de preguntas y respuestas que consumió mucho tiempo, pero también siento que nos quedamos cortos porque no puedes profundizar, no hubo la réplica, no hubo la contrarréplica que eso es lo que nutre precisamente la comparecencia y el desglose de un informe”, dijo.

“Fue cansado, fue repetitivo porque, incluso como lo dijo uno de los diputados, iba a hacer una pregunta que tenía que ver con un tema que ya se había preguntado, andaba viendo que preguntar”.