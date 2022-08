Comparten Rocha y Madueña jornada de algodones en campus Buelna... sin Cuén Ojeda

CULIACÁN._ El Gobernador Rubén Rocha Moya y el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, aparecen casi al mismo tiempo, como si llegaran juntos.

Se saludan efusivamente y las cámaras de reporteros y fotógrafos se ponen a trabajar para capturar el momento de ese abrazo.

“No se puede ganar tanto dinero, ¿pa’ qué lo quieren?”, criticaba hace unos días el Gobernador refiriéndose al salario del Rector y funcionarios de la UAS.

Hoy ese reclamo es el tema incómodo del que nadie quiere hablar.

Alguien pregunta al Gobernador si llegó para limar asperezas.

“No, yo con el Rector no tengo confrontaciones”, responde.

“Yo muy agradecido de que el señor Gobernador nos acompañe”, diría después Jesús Madueña, “es la máxima autoridad en el Estado, se le aprecia, se le quiere”.

El sonido de la tuba y la tambora derrota en volumen al barullo de la muchedumbre. Valerse por el sentido del oído ahora no resulta viable, y debido a la afluencia tampoco la visión es un recurso, por eso las personas están desorientadas mientras buscan un asiento.

A media hora de distancia del inicio del evento ya no hay lugares disponibles y la cantidad de asistentes no permiten ni existir holgadamente dentro del auditorio universitario.

Hay quienes se quedan de pie dentro del recinto y otros que salen al lobby para ver la ceremonia a través de una pantalla. Lo importante, parece premisa, es hacer presencia.

Este evento es importante para la vida política de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues es la primera vez que la institución recibe al Gobernador Rubén Rocha Moya, luego de criticar severamente a la casa de estudios.

Hace dos semanas el Gobernador destinó parte de su conferencia de prensa semanal para reclamar sus sospechas de que la Universidad Autónoma de Sinaloa podría estar dotando de recurso al Partido Sinaloense, fundado por el ex Rector de la UAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Las sospechas de Rocha Moya, quien también fue Rector de la UAS, fueron ventiladas después de más de un año que alcanzó la gubernatura al ser candidato común de Morena y el propio PAS que hoy mira con desdén.

Cuén Ojeda no asistió al evento, y no se sabe con certeza si fue invitado, pero la UAS acostumbra tener presentes a sus ex Rectores en ceremonias como la de hoy.

Este evento protocolario, el inicio del ciclo escolar de la Universidad Autónoma de Sinaloa busca representar todo un acontecimiento.

Por eso la institución, de manteles largos, pretende seducir a los invitados, con todos los recursos, con su músculo azul y oro: una banda para amenizar la espera, un set de televisión para transmitir en vivo por plataformas digitales la ceremonia, y un público que rebasa la capacidad del Auditorio de la Autonomía Universitaria.

Resulta curioso ver que entre el público resaltan estudiantes de bachillerato uniformados, pues el centro educativo de preparatoria de la UAS más cercano al lugar del evento se encuentra en el centro de la ciudad, a ocho kilómetros del auditorio.

El Gobernador es recibido con aplausos y saludos. Se encuentra en un espacio en el que es respetado.

Aunque el ambiente dentro del auditorio es cordial, la UAS no escatimó en seguridad. Entre el público hay una cuadrilla de elementos de seguridad que vigilan a los asistentes, impidiendo el paso a ciertas zonas ya repletas.

El equipo de seguridad está alerta, y mientras unos son amables otros están dispuestos a someter a quién busque alterar el orden, disposición que fue demostrada cuando se tomó firmemente de los brazos a una joven.

“Mi amigo Enrique Díaz Vega, secretario de Administración y Finanzas, muchas gracias por estar con nosotros. Me dice el Gobernador que lo trae para que no nos desatienda, le digo no, Enrique es todo un caballero”, comienza el Rector Madueña su discurso.

Es genuino el agradecimiento de Madueña al referirse acerca de quién administra el recurso público de Sinaloa.

Y si el tono en el que lo dice es poca evidencia, basta con recordar que en enero de 2022 Díaz Vega anunció que el Gobierno del Estado le daría a la UAS 275 millones de pesos para pagar deudas pendientes.

Madueña continúa su discurso compartiendo datos y cifras dirigidas al Gobernador, presumiendo logros educativos y puntualizando el contenido de la agenda de trabajo.

“La Universidad Autónoma de Sinaloa contribuye de manera muy significativa a que nuestro estado se ubique en el segundo lugar nacional en cobertura, tanto en el nivel medio superior como superior, un dato para presumir, Señor Gobernador”, dice el académico.

El Gobernador, sentado en la mesa del presidium, no aparta la vista de un punto invisible entre el público y asiente automáticamente cuando se hace referencia a su cargo. Tiene la mano en la mejilla izquierda y palpa su piel, absorto en imaginaciones que sólo él conoce. El Rector termina su intervención y otro abrazo entre ambos es documentado por la prensa.

“Las aspiraciones y los problemas de la universidad la resuelven los universitarios, los gobiernos solo debemos apoyar como lo mandata la ley, (...) se dirimen los conflictos que son muy diversos en la universidad, yo tengo la experiencia de haber sido rector, así que son muy diversos”, comenta el Gobernador en su discurso, declarándose parte de esa comunidad universitaria a la que se dirige.

El evento transcurre sin ímpetu hacia lo hostil, los límites políticos dentro de la UAS están definidos y el Gobernador lo sabe.

Horas más tarde el Gobierno del Estado de Sinaloa estaría boletinando su versión de los acontecimientos en la UAS en un comunicado titulado “Queremos una UAS con estabilidad financiera y un uso racional y transparente de los recursos: Rocha”.