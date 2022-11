Compromete Rocha Moya apoyo financiero a la UAS

Un total de 300 millones de pesos es lo que está etiquetado para apoyar a la Universidad Autónoma de Sinaloa con su adeudo con el SAT, detalló el Gobernador Rubén Rocha Moya, quien solicitó al Rector de la UAS se aplique el recurso para lo que corresponde.

“Temas como eso, qué otra cosa viene, 325 millones de pesos a la UAS. Ese recurso, el presupuesto del año pasado no lo tenía, es un incremento neto 300 millones de pesos a la UAS, ese recurso el presupuesto del año pasado no lo tenía, ese es un incremento neto, neto, neto, 300 millones de pesos a la UAS, ¿Por qué?, Y lo etiquetamos, le pedí yo al Secretario de Administración que se fuera muy claro, y me dice ya se los expliqué al Rector, es para el rescate del adeudo fiscal con el SAT”, comentó.

“No eso lo que se debe, acuérdense que se deben como 4 mil millones de pesos, pero Enrique ha estado viendo la mecánica con el SAT con ese recurso vamos a poder generar una sinergia con el propio Gobierno federal para empezar a cubrirles el recurso al SAT a través de un convenio lo más largo posible porque cada vez más es un recurso que se va ir pagando mensualmente, pero necesitamos que nos den mucha soltura, que vean la disposición para regularizar”.

“¿Qué le dije yo al Rector? Porque hay que decirlo, que me hace falta recursos para cerrar, en la consideración que hizo el Rector de que timbra su nómina, por lo pronto a amén de este recurso que le estoy mandando para el presupuesto del siguiente año y de que hablé con la SEP para que hagan lo posible de aumentarles”, comentó.

El Gobernador señaló que además se les hará un préstamo de 100 millones de pesos para el pago de quincenas y que con eso puedan asegurar los aguinaldos de los trabajadores de la UAS.

“Reconozco entonces, qué hago como crítica en el caso de las administraciones anteriores de la Universidad el que hayan generado irresponsablemente una deuda tan grande con el SAT, ¿qué puede ocurrir?, pues lo que puede ocurrir como este año, empezar a quitarles participaciones y que les pedí yo a la Federación por tanto favor, no le quiten participaciones a la UAS, ¿por qué?, porque eso está en la ley, si no pagas y eres subsidiario y te estamos dando para que pagues, entonces si no pagas debes de sufrir las consecuencias, ¿cuál es?, bajarte las participaciones”, explicó.

El Gobernador señaló que se ha pedido que no se “mochen” las participaciones a la Universidad Autónoma de Sinaloa, ya que se encuentra en vías de arreglar un acuerdo con el SAT.

“Y esa es una crítica no puedes hacer eso, porque estás en deuda, pueden decir, ‘es que no alcanzaba para pagar y de ahí agarramos’, eso se llama querido abogado; desvío y ese es un delito tipificado y efectivamente hay algunos de los funcionarios anteriores que los tiene el SAT”.

Rocha Moya reconoció al Rector Jesús Madueña Molina, que ahora está timbrando los recursos y que en premio a ello desde el gobierno se va a comprometer recurso para apoyar a la UAS.

“Porque no quiero yo que les recorten los recursos de la federación, nosotros no se los vamos a recortar al contrario les hemos estado ampliando el apoyo”, dijo.