CULIACÁN._ Hasta el momento, los siete panteones municipales suman entre 40 y 50 mil visitantes, sin ningún tipo de percance, informó el jefe del Departamento de Panteones, Carlos Danilo Burgos García.

En el Día de las Madres, según Burgos García, todo ha ocurrido con civilidad, pues durante los recorridos por los parques funerarios que han realizado hasta las 16:40 horas no se ha presentado alguna problemática.

“Muy, muy tranquilo la jornada, no hubo ningún percance, no hubo problemas con vendedores, no hubo problemas de accidentados, no hubo problemas de gente que sufriera alguna lesión, nada, nada, podemos decir que hasta ahorita hemos tenido un saldo blanco”, confirmó Carlos Danilo Burgos García.

Indicó que se debe a las autoridades de seguridad, así como al personal de las direcciones del Ayuntamiento Municipal de Culiacán, cuyo trabajo es salvaguardar a los asistentes y brindar condiciones óptimas de los espacios públicos.

Así mismo, destacó el apoyo de la ciudadanía debido a que han acatado las recomendaciones de seguridad y limpieza para tener una visita tranquila.

“Que esperemos que ojalá siempre fuera así y que nos apoyaran con el orden, con la limpieza, lo notamos mucho eso, lo resaltamos mucho todos los compañeros que vimos que la gente estuvo muy atenta a eso”, resaltó.

Los panteones de la capital sinaloense han registrado una afluencia menor en comparación con años anteriores.

“Como fue entre semana y a mucha gente no se le dio el día, mucha gente trabajó de manera normal, vimos que el fin de semana sí acudió un gran número de personas a los panteones... hoy sí fue mucho menos el número de visitantes que tuvimos”, comentó Burgos García.

El Jefe del Departamento de Panteones en Culiacán notificó que la asistencia se concentró principalmente en la mañana, entre las 08:00 y 11:00 horas.

“Ahorita debido al calor, al sol, ya vimos que ha disminuido bastante, estamos esperando a que probablemente para en la tarde, debido a que también fue entre semana, la gente que estuvo trabajando pues asista a los panteones”, expresó.