Con nuevo titular de la Comisión de Búsqueda, el Gobernador ‘pinta raya’ con colectivos: Voces Unidas

Con la llegada del nuevo comisionado de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Sinaloa, que a diferencia del anterior ni siquiera es del estado, el Gobernador Rubén Rocha Moya “pintó su raya” con los colectivos de búsqueda, pues no se ve el trabajo ni hay salidas programadas, denunció Alma Rosa Rojo Medina, de Voces Unidas por la Vida.

La activista insistió que la diferencia con el anterior comisionado, Juan Carlos Saavedra, es que antes fue compañero de búsqueda.

“’Pintó una raya’ muy grande y eso es de lo que quisiéramos hablar con el Gobernador, de hecho yo vengo de una reunión donde estuvimos varios colectivos de varios estados y estuvieron varias personas de Guadalajara que conocen muy bien al licenciado Víctor Manuel Pérez López”, recordó.

“Ay, Alma Rosa no va a hacer nada, no sirve para nada, aquí en Guadalajara no hizo nada, era puro de escritorio, siéntense con él y pídanle que les presente el plan de trabajo, qué plan de trabajo lleva para los desaparecidos y verás que no te va a dar nunca nada, me dijeron”.

Pérez López fue elegido por Rocha Moya de una terna que definió el Congreso del Estado en un procedimiento legal.

La mayor queja de los colectivos es la falta de salidas a realizar búsquedas apoyadas por la Comisión.

“Entonces, yo siento eso desde que lo conocí, desde que supe que él estaba ahí yo siento que no nos va a servir de mucho, y lástima que a Juan Carlos le hayan obligado a tomar la decisión de renunciar, porque lo obligaron, lástima porque con él contaba con un gran apoyo, tanto para la búsqueda, tanto pera gestionar seguridad, eso fue nada más, no sé por qué, por qué el gobierno hizo eso”, agregó.

“Entonces, creo que sí ‘pintaron la raya’ porque hacíamos varias búsquedas... ojalá que el Gobernador tome cartas en este asunto, porque yo veo un gran desapego y pintó raya el que lo haya puesto a él”.