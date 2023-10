“Vemos cómo la violencia en nuestro estado no cesa, esas medidas fallidas en materia de seguridad por los gobiernos de Morena no toman una precisión, no cambian de dirección, sino al contrario. Esa crítica de ‘abrazos, no balazos’ desde inicio de la administración federal evidenciaba un solapamiento y una desbordaba situación en este gravísimo tema como es el de la seguridad”, dijo.

Exigió a los poderes de Gobierno realizar las investigaciones bajo el debido proceso en busca de justicia, así como rendir cuentas para que el delito no termine como una estadística más.

“Condenamos enérgicamente este acto y exigimos que el trato, la atención y la resolución al respecto de este Gobierno sea distinto”, pidió Gárate Valenzuela.

“Situaciones como las que se vivieron aquí en la clínica donde pierden la vida en medio de actos de violencia no puede quedarse así, no puede pasar desapercibido, no puede ser nada más una estadística más de un asesinato en Sinaloa, porque es la vida de personas que se dedican a salvar vidas”.

La priista manifestó su pesar por el fallecimiento del doctor y lamentó que aquellos que se dediquen a salvar vidas pierdan la suya a manos de la violencia.

“Va nuestra solidaridad a la familia del médico sinaloense originario de Angostura, quien por salvar vidas, por hacer su trabajo, por encontrarse en un quirófano ejerciendo su vocación que justamente es esa de salvar vidas, él haya perdido la suya”, agregó.

“Que no exista esto como una estadística más, que no permitamos nuestra indolencia para que no corran peligro, las personas que con toda dificultan se esfuerzan”.