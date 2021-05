El aspirante a gobernar Sinaloa por los partidos Morena-PAS, Rubén Rocha Moya, depositó su confianza en la autoridad estatal para que revise y atienda las siete denuncias de amenazas e intimidación a candidatos de diversas facciones políticas.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Cristóbal Castañeda Camarillo, las situaciones de agresión contra candidatos se han registrado en los municipios de Culiacán, Mazatlán, Escuinapa, Concordia, Navolato, Choix y Salvador Alvarado.

Rocha Moya descartó ser víctima de este tipo de intimidaciones.

“Yo no he sido víctima, y este... no conozco que tengamos en algún lugar del estado candidatos en esa situación. Me quieren ver algunos candidatos, sobre todo de Sinaloa municipio, pero no tengo nada en concreto”, dijo el ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

“Vamos a estar pendientes porque sí creo que está habiendo problemas. Nosotros no hemos tenido problemas, vamos a seguir, yo no traigo seguridad. Todo va a seguir igual, vamos a apoyarnos”.

Castañeda Camarillo explicó este jueves que las agresiones contra contendientes por cargos de elección popular van dirigidas a inhibir el desarrollo de sus campañas políticas.

-¿Ahora con el clima electoral, se ha recibido alguna denuncia de algún candidato?

-Sí, tenemos siete denuncias, precisamente por esa razón estamos distribuidos aquí.

-¿Qué tipo de denuncias?

-De amenazas, principalmente de amenazas o de la presencia de gente armada que inhibe la acción de diferentes candidatos.

Estos comentarios fueron vertidos por el titular de Seguridad después de un operativo en Mazatlán, que concluyó con la detención de siete personas con armas largas, resultado que atribuyó al despliegue de elementos por el estado con motivo de los procesos electorales.

“Esto es derivado del despliegue que se hace con motivo de las elecciones, esto es un indicio de que sí hay personas armadas en los pueblos, que nos habían comentado”, expresó.