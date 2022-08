Confirman dos casos más de viruela del mono en Mazatlán; Sinaloa tiene tres activos

La Secretaría de Salud estatal confirmó dos casos más de viruela del mono. Los pacientes son originarios de Mazatlán y están en el rango de edad entre los 30 y 40 años. Cuitláhuac González Galindo, titular de la dependencia, informó que con estas dos confirmaciones Sinaloa suma tres casos activos de viruela símica.

“Por lo tanto tenemos ya diagnosticados cinco, y activos tres. Estas dos personas radican en Mazatlán”, expuso.

“Todos los pacientes se les indica atención médica, se les da tratamiento y se les pide aislamiento en casa”.

Todavía resta saber los resultados de dos casos sospechosos más que son originarios de Culiacán, los cuales estarían en dos días más aproximadamente, apuntó González Galindo. Exhortó a las personas que tengan sospecha de estar enfermos que acudan a hacerse las pruebas correspondientes.

“Las personas que hayan tenido un convivio con personas que tienen la enfermedad sí acudan y sean atendidos, que también se hagan las pruebas en el momento que sea oportuno hacerlas”, señaló.

“Nos ha tocado que un paciente no deseaba, no quería hacerse prueba, eso no es correcto. Debemos de promover que se haga la prueba porque es la forma en la que podemos decirles a ustedes cuál es el número real de casos, ya después van a decir que nosotros no soltamos el número real, sin embargo, de hecho nosotros somos muy transparentes en la información porque es la forma en la que también ir haciendo una mejor programación de la prevención”.

Los pacientes confirmados tienen antecedentes de viaje al extranjero y corresponden a los que el lunes habían informado que estaban en calidad de sospechosos, pero esto no significa que vayan aplicar filtros sanitarios en puntos e ingreso a la entidad como aeropuertos y centrales camioneras.

“Es muy complejo hablar de filtros en las centrales o aeropuertos, lo que estamos haciendo es entregar publicidad, dando difusión porque el filtro sería prácticamente revisar a los pacientes, entonces también entramos en un problema de derechos humanos”, dijo.

“Entramos en un problema que realmente sería complejo atenderlo porque podría ser, incluso, señalar que alguien está revisando a alguien o intentamos revisar a alguien. Creo que aquí va a depender mucho de la información que estemos dando, de lo que se puede hacer de prevención y que las personas acudan en tiempo”.