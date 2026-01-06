Congreso avala sin votos en contra el nombramiento de Sandra Angulo al frente de Transparencia

El Congreso del Estado aprobó por unanimidad la ratificación de Sandra Guadalupe Angulo Cázares como titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, tras la propuesta enviada por el gobernador Rubén Rocha Moya.

Durante la sesión, legisladores de distintas fuerzas políticas coincidieron en que el perfil presentado corresponde a una funcionaria con formación técnica y trayectoria en el servicio público, lo que motivó el respaldo total al nombramiento.

Desde el grupo parlamentario del PAN se expresó que el voto favorable responde a la evaluación de su experiencia profesional, subrayando que el acompañamiento legislativo estará sujeto al desempeño que tenga al frente de la dependencia.

Por su parte, desde la Junta de Coordinación Política se destacó que la designación recae en una persona joven, con preparación académica y antecedentes en la administración pública, elementos considerados relevantes para una institución encargada del control interno y la vigilancia del ejercicio gubernamental.

En el mismo contexto, se reconoció la gestión de María Guadalupe Ramírez Zepeda, quien dejó el cargo tras dos años al frente de la Secretaría.

El proceso de ratificación se llevó a cabo conforme a lo establecido en la Constitución local y en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, que señalan que la persona titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas debe contar con el aval de al menos dos terceras partes de los diputados presentes, al tratarse de una instancia clave dentro del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción.

El gobernador reveló la designación el 5 de enero, argumentando que Angulo Cázares cumple con los requisitos legales y posee experiencia en áreas como planeación, evaluación, coordinación y administración pública, además de contar con estudios de licenciatura y maestría en Derecho.

De acuerdo con la exposición remitida al Poder Legislativo, la nueva secretaria ha desarrollado una carrera institucional alineada a principios como legalidad, imparcialidad, transparencia, profesionalismo y máxima publicidad, considerados esenciales para el funcionamiento del sistema anticorrupción en la entidad.