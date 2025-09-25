Congreso de Sinaloa aprueba minuta del Senado sobre combate a extorsión

El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó una minuta con proyecto de decreto por parte del Senado de la República, en materia de combate a la extorsión.

Durante sesión extraordinaria este 25 de septiembre, el Parlamento sinaloense avaló dicha minuta, que incluye una reforma al artículo 73 de la Constitución Política Mexicana para facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general que establezca tipos penales y sanciones uniformes contra este delito.

La reforma tiene como objetivo consolidar la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la cual se estructura en cinco ejes principales, que son incrementar las detenciones mediante investigación e inteligencia, crear Unidades Antiextorsión locales, aplicar protocolo de atención a víctimas, capacitación de operadores en manejo de crisis y negociación e impulsar una campaña nacional de prevención.

La modificación constitucional permitirá crear un marco legal que establezca criterios uniformes de investigación, persecución y sanción, lo que busca reducir impunidad y fortalecer la legitimidad del sistema de justicia penal.

Con esta reforma, el Congreso de la Unión queda facultado para expedir leyes generales que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, extorsión, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.