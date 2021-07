Congreso de Sinaloa buscará que los tiempos de la ASE sean más eficientes, señala Graciela Domínguez

Mejorar los procesos y manera de socializar los resultados de las auditorías realizadas por la Auditoría Superior del Estado, se revisa por la Comisión de Fiscalización del Congreso de Sinaloa, dijo su presidenta Graciela Domínguez Nava, para ver si las modificaciones corresponden a cambios en las leyes.

También, buscarán retomar la designación de el o la titular de la Unidad Técnica de Evaluación, que revisará el trabajo que realiza la ASE.

“Una auditoría debe de servir para que haya una intervención oportuna y se pueda corregir en beneficio de una institución, que es una institución pública, entonces si es un tema que nos preocupa, esta parte de por qué se lleva tanto tiempo”, manifestó la lideresa de Morena en esta legislatura.

Se está valorando, dijo, que se requiere una regulación más precisa para los tiempos que se tienen que poner al ente fiscalizador para iniciar una auditoría, subrayando que no solo realizarla lleva tiempo, sino la decisión previa para ver si se realiza o no.

En materia de presupuesto, detalló Domínguez Nava, no ha habido un planteamiento por parte de la ASE de que por problemas financieros no se realicen las auditorías, sobre todo las específicas que se han solicitado, en un caso más específico, comentó que la auditoría a la Escuela Normal de Sinaloa llevó mucho tiempo.

“La denuncia inicia en febrero del 2019 y atendiendo lo que nos ha planteado la Auditora del tiempo que nos va a llevar, esto va a terminar en febrero o marzo de 2022, entonces son tres años, lo cual es parte de lo que al menos yo como presidenta considero que debe ser parte de estudio este caso concreto para que nos permita revisar cómo replantear la situación, no pasaría nada si la auditoría no encuentra irregularidades, pero en este caso hay una afectación y durante tres años no se va a poder corregir”, indicó.

Tomando en cuenta el caso anterior, con un tiempo de 3 años, significa para el Congreso de Sinaloa que ninguna de las auditorías solicitadas, en caso de que se aprueben para realizarlas, serán resultados que les tocará ver a la legislatura que está en su último periodo de funciones.

Por cuestiones que abarcan no solo los tiempos, sino precisión y transparencia al presentar informes, así como la redacción en los hallazgos, es lo que quieren al avanzar con titular y funcionamiento de la Unidad Técnica de Evaluación.

Unidad Técnica de Evaluación

La Unidad Técnica de Evaluación aprobada por el Congreso de Sinaloa, de la cual su inmueble está en construcción, no tiene titular, a pesar de que la convocatoria para encontrar al perfil idóneo ya se realizó y se pasaron las etapas del proceso para encontrar una propuesta, la cual no se ha llevado al Pleno y no hay un tiempo de Ley que marque para cuando debe de elegirse.

Domínguez Nava consideró que hay una fuerza política que no está de acuerdo con que la persona propuesta sea la que designó la comisión y que esto abona para que la Auditoría Superior del Estado siga sin tener vigilancia, pues la finalidad óptima de la Unidad es que el trabajo de la ASE sea más eficaz y eficiente.

“Nosotros hemos tenido la intención de cumplir con el nombramiento del nuevo titular de la UTE, ya se aprobó por la comisión el reglamento correspondiente, ya se están generando las condiciones espacios físicos, ¿cuál es el problema? que aunque en la comisión se acordó por los presentes, por unanimidad, la propuesta de una persona que ya está bajo un procedimiento que se hizo convocatoria, el único voto ausente fue de la diputada del PRI, el resto de los presentes fue por unanimidad”, explicó Domínguez Nava.

“¿Cuál es el problema? que no hemos logrado los consensos en el Pleno, nosotros consideramos que la persona que esta propuesta es un muy buen perfil y lo que estamos buscando es convencer, algunos consensos, y que ella puede estar al frente, eso es lo que ha propiciado retraso”, agregó.

La presidenta de la comisión indicó que la propuesta de titular se puede llevar al Pleno y que a lo mejor esta se rechace, así tener que iniciar otra vez el procedimiento, por lo que han priorizado encontrar consenso, ya que se necesitan 27 votos para que se apruebe, porque es necesaria mayoría calificada.