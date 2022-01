Congreso de Sinaloa cuestiona aumento de sueldo en 62% de regidores de Guasave

CULIACÁN._ La decisión de aumentar la partida regidores de Guasave en un 62 por ciento fue cuestionada por integrantes de la 64 Legislatura que pertenecen a ese municipio. En contra de este acto se posicionaron Felícita Pompa Robles, quien puso el tema en tribuna, respaldada por Alba Virgen Montes Álvarez y Manuel Luque Rojas, mientras que Aurelia Leal López explicó que no es recurso para sueldos, sino para gestión social.

La morenista Pompa Robles invitó a los regidores morenistas a regirse bajo los principios de austeridad que mandata el Movimiento de Regeneración Nacional, señalando que el pasado viernes auto aprobaron elevar la percepción mensual de 28 mil a 43 mil pesos, reduciendo el recurso en áreas importantes para el funcionamiento municipal como salud, alumbrado público y recolección de basura.

“Al parecer aún hay personas que todavía no entienden lo que es pertenecer al proyecto de la Cuarta Transformación que encabeza nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador en el país y nuestro Gobernador, el Dr. Rubén Rocha Moya en el estado. Entendamos que el fin de los servidores públicos es servir al pueblo y no utilizar nuestra posición para servirnos nosotros”, expresó.

“De igual manera les recuerdo a los regidores de Morena del cabildo guasavense, que nuestro partido tiene estatutos que reglamentan y rigen la conducta de los miembros militantes y servidores públicos que son emanados de nuestro movimiento, mismos que deben ser respetados”, añadió, asegurando que el no robar, no mentir, no traicionar, agregando el no simular, se deben seguir por todos y todas en el partido.

Leal López refirió que el recurso no es para salarios, sino para gestión social, desentonando con el resto de sus compañeros y compañeras que reprobaron este aumento de recursos, además explicó que no es certero que se haya dejado sin recursos a áreas importantes del municipio, sumado a que pidió que comprobaran las acusaciones del aumento de sueldos, el cual negó.

“Luego de hacer los ajustes al Proyecto de Presupuesto, se presentaron las modificaciones en la sesión de cabildo, donde se recortaron 300 mil pesos a la Dirección de Salud y Bienestar Social para quedar en 16 millones 582 mil pesos; se le quitó 346 mil pesos a la prevención del Covid-19; 200 mil pesos a parques y jardines; 300 mil pesos a alumbrado; 500 mil pesos a aseo y limpia, además un millón 460 mil pesos para el operativo de Semana Santa”, denunció la pasista Montes Álvarez.

Ese recorte, detalló la lideresa del PAS en el Congreso, es de más 3 millones de pesos a estas áreas prioritarias, fueron asignados 2 millones 134 mil pesos al área de regidores, quedando su presupuesto de 14 millones 021 mil pesos a 16 millones 155 mil pesos, y un sueldo para cada regidor que pasó de 28 mil pesos a 43 mil pesos mensuales, un 62 por ciento más de sueldo, reiteró.

Luque Rojas señaló que esta situación no es exclusiva de Guasave, sino que también se presenta en otros municipios, como Mazatlán, por lo que al igual que sus compañeras, hizo el llamado al buen uso de recursos en su municipio de origen, reprobando que se diera este ajuste en el presupuesto municipal.