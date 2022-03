Congreso de Sinaloa da trámite a iniciativas sobre aborto; pasan a comisión

La primera Diputación Permanente de la 64 Legislatura retomó el tema del aborto dando lectura a las iniciativas sobre interrupción del embarazo, lo que se está analizando en este momento, explicaron líderes de bancadas, es el plazo de semanas para que las mujeres puedan interrumpir el embarazo, siendo 12 semanas la propuesta del PRI y del PAS, mientras que Morena plantea 14 semanas.

“En este caso como Partido Sinaloense nosotros hemos estado las legislaciones en los tres estados que ya tienen la legislación del aborto, que vienen siendo Hidalgo, Oaxaca y la Ciudad de México, siendo la Ciudad de México la pionera en esto en donde estuvieron especialistas de todo el mundo”, dijo Gene René Bojórquez Ruiz, del PAS.

“Y acordaron estas 12 semanas como plazo máximo para interrumpir y en base a todos estos estudios que se han venido dando a través de los años y que ya tenemos esta legislación, nosotros también estamos en el mismo sentido de que debiéramos irnos por estas mismas 12 semanas”, agregó.

En cuanto a los comentarios de los grupos religiosos que están en contra de que se aprueben este tipo de iniciativas y que se les señaló en la legislatura pasada de realizar amenazas directas contra algunos diputados y diputadas, Bojórquez Ruiz señaló que no han recibido hostigamiento y que pensar diferentes no debe ser motivo para frenar temas, ya que no es tema religioso, sino que consideró que es de salud.

Feliciano Castro Meléndrez, coordinador del grupo parlamentario de Morena, indicó que este martes se retomaron las iniciativas en torno al aborto presentadas por el Diputado Adolfo Beltrán Corrales y por la bancada de Morena, este último señalando dos cosas, que la mujer es sujeto de derecho y que no se le debe criminalizar.

“En esta situación lo que hemos buscado es justamente definir la temporalidad, es decir, el número de semanas en que legalmente estaría permitido interrumpir su embarazo, de ahí la propuesta de 14 semanas”, manifestó Castro Meléndrez.

“El otro núcleo del debate es qué va a pasar si después de las 14 semanas una mujer interrumpe su embarazo y aquí estamos planteando que el Estado debe de implementar políticas públicas para garantizar la educación en salud reproductiva, por otro lado la mujer debe tener el derecho a un tratamiento integral de la salud según sea su circunstancia”, añadió.

La gratuidad y la privacidad, señaló, se deben garantizar. Por otro lado detalló que se plantea la sanción a quienes provoquen el aborto a una mujer que no desee abortar, que va desde los 6 meses hasta los 20 años de cárcel, todo girando de manera integran a que se respeten los derechos de las mujeres.

En el Congreso de Sinaloa se realizó un ejercicio de parlamento abierto para escuchar a la ciudadanía que está a favor o en contra de la interrupción del embarazo, a partir de ello es que se retomó la discusión y se esperará el dictamen de la Comisión de Igualdad, Género y Familia, para lo cual no se tiene fecha definida.

“El grupo parlamentario del PRI se encuentra todavía al interior haciendo un análisis claro, muy apegado, por supuesto no podemos perder de vista que tenemos una delimitación de la Corte y que eso ya nos acota mucho los elementos, pero estamos revisando”, dijo el coordinador del grupo parlamentario del PRI.

Ricardo Madrid Pérez explicó que uno de los temas que se están revisando es la temporalidad, es decir, el número de semanas hasta donde se le permitirá a las mujeres interrumpir el embarazo, por lo que están analizando los argumentos clínicos, jurídicos y morales para tener una postura clara.

“Nosotros también traemos una primer delimitación que está alrededor de las primeras 12 semanas, ese es el avance que tenemos hasta el momento, pero insisto, no queremos ser laxos en dar cifras o en dar números porque estamos haciendo un trabajo a conciencia, cuidadoso, un trabajo que esté acompañado de todos los elementos”, indicó.