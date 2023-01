CULIACÁN._ El Diputado Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Junta de Coordinación Política, afirmó que no existen restricciones a la prensa al interior del Congreso del Estado, y que las medidas adoptadas son parte de la reglamentación del Legislativo.

“¿Qué hay en el Congreso? Por disposición de los propios diputados llevamos una organización y un orden como en cualquier otra institución, de tal manera que todos los que tienen acceso al Congreso deberán registrarse, como sucede en el Congreso de la Unión, como se registra en los gobiernos municipales e incluso, en otra dimensión, como lo hacen las empresas”, señaló.

“Como lo hace El Debate, como lo hace Noroeste, etcétera, es un orden, no hay restricciones alguna, hay un orden”.

Noroeste publicó el jueves pasado información sobre las restricciones a la prensa para ingresar al edificio donde están las oficinas de Castro Meléndrez, como presidente de la Jucopo; de la Mesa Directiva, encabezada por Ricardo Madrid Pérez; y de los presidentes de las comisiones de Hacienda, y Fiscalización, Jesús Ibarra Ramos y Sergio Mario Arredondo Salas, respectivamente.

Además, durante las sesiones, camarógrafos y fotógrafos tampoco pueden ingresar al área donde están las curules para tomar imágenes de los diputados, lo que sí era permitido en legislaturas anteriores.



- ¿Y respecto a por qué no pueden ingresar los compañeros al...?

- Porque es parte del orden, esta sala (de prensa) está justo para ello, para que puedan interactuar, cuestionar con absoluta libertad, las fotografías, las imágenes de adentro si alguien la desea, se les comparte el archivo, el Congreso está totalmente abierto.



Castro Meléndrez señaló que continuará esta limitación para fotoperiodistas y camarógrafos en el Congreso.

“Al área de curules, no, eso es parte de la reglamentación interna para darle orden, pero invariablemente el acceso está libre”, dijo.

“En la Legislatura pasada no había tal libertad de que van a entrar al área de discusión y debate, eso no niega que puedan tener acceso al archivo de fotografías, eso no es restricción, eso es un orden que existen en todos los congresos de la República, en las legislaciones, legislaturas pasadas era exactamente la misma medida”.

En el caso de las limitaciones para ingresar al edificio donde están las oficinas de Jucopo, Mesa Directiva, y de las comisiones de Hacienda y Fiscalización, afirmó que no hay restricción.

“El acceso es ordenado, cualquier reportero, cualquier periodista, cualquier ciudadano que quiera ir a la Comisión de Hacienda, que quiera ir a Jucopo, que quiere ir a la Mesa Directiva simplemente comunica, se toma las medidas para averiguar si está la persona indicada y puede entrar”, declaró Castro Meléndrez.

“Pueden acceder a cualquier oficina, en orden, en organización para facilitar el propio trabajo de los periodistas, la propia interacción de los ciudadanos y el desempeño de todos los diputados”.

A pregunta de medios de comunicación, el Diputado Serapio Vargas Ramírez, quien acompañó en rueda de prensa a Castro Meléndrez, afirmó que sí presentará una iniciativa para que sea retirada la barda alrededor del Congreso del Estado, pero acotó que su agenda no corresponde a la del grupo parlamentario de Morena.

“Sostengo que no debe de haber barda perimetral pero esa es mi posición, tengo derecho a la insensatez o sensatez y la ejerzo plenamente”, comentó Vargas Ramírez.

“Con la aclaración de que no serán necesariamente acogidas por la fracción parlamentaria a la que rindo respeto y disciplina pero que tengo que hacerlo porque fue un compromiso de campaña”.

El Diputado comentó que espera que sí sea retirada la barda perimetral.

“Y daré mi último esfuerzo, y si no es en esta Legislatura, será en otra, pero yo no voy a bajar la bandera porque es un criterio personal”, expuso.

“Para mí, el Diputado que tiene separación con su pueblo, no tiene nada qué hacer en la política”.

El Congreso del Estado es el único de los tres Poderes del Estado cuyo edificio está cercado, ya que el Palacio de Gobierno, que alberga al Poder Ejecutivo, ni el Supremo Tribunal de Justicia, que es sede del Poder Judicial, cuentan con bardas perimetrales que impidan el acceso libre a la ciudadanía.

“La barda ahí está, no la construimos nosotros, yo le garantizo a nombre de todos los diputados que en este Congreso no hay restricción aún con la barda ahí, todo mundo puede entrar aquí, todo mundo tiene acceso a entrevistar, a dialogar con los diputados”, defendió Castro Meléndrez.