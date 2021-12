Congreso tiene que revisar detalles del préstamo de Rocha Moya: Diputado Adolfo Beltrán

El Congreso debe revisar si el préstamo que el Gobernador Rubén Rocha Moya ha informado que la entidad necesita es viable y debe ser aceptado, indicó el Diputado Adolfo Beltrán Corrales, por lo que solicitó información al Secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, para ver si se respalda que no es necesario enterar al Congreso o si sí le corresponde aprobar o rechazarlo.

“Yo en lo personal le envié un oficio al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado que fue recibido por ellos el día 30 de noviembre, donde solicitaba precisamente que nos compartiera cuáles eran principalmente la veracidad de crédito, y segundo las condiciones en los plazos los términos, porque necesitamos nosotros valorar y evaluar si tenía que haber venido al Congreso del Estado”, dijo.

El legislador señaló que lo que sabe sobre el préstamo que ha sido anunciado y al inicio se mencionaba de 600 millones, entre otras cifras y en la última ocasión fue de mil 300 millones de pesos, ha sido principalmente por información recogida en medios de comunicación sobre las declaraciones, no porque hubiera acercamiento de ello al Congreso.

“Hasta ahorita no hemos recibido respuesta de Secretario de Administración, lamentamos que no nos haya atendido porque es un tema importante y eso nos da mal espina, simple y sencillamente porque están tratando de ocultar algo de información de un tema tan importante como es un compromiso financiero del Gobierno del Estado”, abundó.

Primero, puntualizó, es necesario conocer el monto real y luego unas tasas, términos y condiciones, porque la ley establece que los préstamos tienen que pasar por el Congreso del Estado, hay unas excepciones que es lo que Beltrán Corrales quisiera revisar, si este préstamo es parte de las excepciones.

“Habrá que ver porque también es una responsabilidad de diputados y esa invitación corre para el resto de diputados que integramos la legislatura, de estar atentos a estos temas y una cosa es lo que diga el Gobernador, por eso le solicité al Secretario que especificara realmente cuáles eran las condiciones”, refirió.

“Porque si bien es cierto que un crédito a corto plazo puede ser solicitado directamente por el Ejecutivo, pero la misma ley obliga a seguir un procedimiento y ese procedimiento lo podemos revisar los diputados, por ejemplo, haberlo contratado con la institución que le ofrecían las mejores tasas, tener varias propuestas de diferentes instituciones no solamente irse a la primera y para estar seguro de eso lo tenemos que revisar”, agregó.

El panista indicó que al menos el Ejecutivo pudo haber enterado al Congreso, independientemente que si les corresponda o no porque es un tema que bajo ciertas circunstancias le compete al Congreso. El Gobernador, dijo, debió haber hecho un comunicado al Legislativo, pero no obstante al no haberlo comunicado, por interés el legislador pidió la información que espera para poder analizar.

“Eso nos genera todavía más dudas acerca de la realidad de cómo se contrató o como se pretende contratar, las condiciones sobre todo y ver si realmente no necesita o no requiere la aprobación del Congreso”, manifestó.