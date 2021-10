Consejo estatal de jubilados y pensionados presenta iniciativa para modificar el IPES

Recibir 66 días de aguinaldo y eliminar algunos cobros se estipula en una iniciativa para reformar la Ley de Pensiones del Estado de Sinaloa, que fue presentada por el Consejo estatal de Jubilados y Pensionados en el Congreso de Sinaloa, además de que se resuelva el problema del adeudo que hay de mil 800 millones de pesos.

“Estamos como Consejo Estatal de Jubilados y Pensionados presentando una iniciativa de ley para la reforma de la ley del IPES, hay un adeudo muy grande donde estamos solicitando que se subsane de casi mil 800 millones de pesos”, dijo Emma Aguilar, una de las integrantes del Consejo que acudió al Congreso.

“También estamos pidiendo 66 días de aguinaldo, estamos solicitando también que, porque hay una situación en el IPES donde los activos están percibiendo un estímulo, queremos que el IPES se desentienda de ese pago y se absorba por el Gobierno del Estado”, agregó, señalando que este cobro no es para beneficio del grupo.

Florentino Munguía, manifestó que lo principal es pedir el aumento de aguinaldo a 66 días, además de que al jubilarse o pensionarse se permita percibir los estímulos como cuando se está activo, ya que forma parte del salario.

“En este caso nosotros no formamos parte de los órganos del IPES que es el Consejo de Vigilancia, la Junta de Gobierno y el Consejo de Administración, tres órganos en los que tenemos que estar porque el interés principal de los jubilados no está representado, precisamente porque hay muchos problemas porque no tenemos representación”, dijo.

“Y en este caso queremos que nos den representación, estamos proponiendo que haya un jubilado en cada uno de estos órganos para cuando haya reuniones todos los problemas de los jubilados se traten efectivamente ahí”, añadió, todo ello planteado en la iniciativa presentada.

Actualmente, abundó Munguía, son más de 2 mil personas jubiladas, mientras que del grupo que presentó la iniciativa fueron de 600 a 700 quienes lo integran. Durante la anterior legislatura, mencionaron, se realizaron modificaciones que permitieron avanzar en el tema de jubilados y pensionados, por lo que esperan tener apoyo en la 64 Legislatura, recién instalada.