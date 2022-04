Consulta fue para medir popularidad, critica Centro Empresarial de Sinaloa

Ni representativo ni vinculante, destacó el Centro Empresarial de Sinaloa sobre la consulta de Revocación de Mandato realizada este domingo, señalando que la falta de participación ciudadana fue lo más destacado de la jornada y reiterando que desde el inicio rechazaron que se llevara a cabo el ejercicio que, opinaron, fue para medir la popularidad del Presidente.

“Queremos expresar de manera clara y directa, es que el resultado de esta consulta no es, ni representativo, ni vinculante”, dicta el documento del Centro Empresarial de Sinaloa, “México requiere de un Presidente de la República enfocado en sus tareas de Gobierno y no uno en campaña permanente, que se enfoque en hacer un buen Gobierno y no en su popularidad”, se agrega.

En el comunicado se enfatizó que desde que se emitió el dictamen de la 64 Legislatura del Congreso de la Unión, el Centro Empresarial de Sinaloa ha manifestado su rechazo respecto al proceso de consulta popular y revocación de mandato por considerar que traería consigo riesgos importantes para la estabilidad democrática, exponiendo los siguiente puntos.

-Un proceso para la remoción de un Presidente de la República debe darse de manera oportuna cuando éste incurra en la comisión de faltas muy graves, o por incapacidad probada para ejercer el cargo, y no por su índice de popularidad.

-Nuestra Constitución Política ya cuenta con mecanismos para remover al Presidente, tales como el desafuero y el juicio político.

-Las implicaciones en caso de que el presidente en funciones resultara perdedor y procediera la revocación de mandato, podría generarse un innecesario clima de inestabilidad e incertidumbre.

-Los pocos casos que han existido de sistemas presidenciales con revocación de mandato han tenido un resultado contrario a la democracia, llámese: Venezuela, Bolivia y Cuba.

“El Centro Empresarial de Sinaloa siempre ha estado a favor de la participación ciudadana como una forma de fortalecimiento de nuestra democracia, sin embargo, consideramos que este proceso camina en sentido contrario”, refiriere la información que el grupo circuló en los medios de comunicación en conjunto con Coparmex para enfatizar su postura.