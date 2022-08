Consulta sobre la planta de amoniaco en Ahome incluyó a comunidad que no existe, denuncian líderes indígenas

En las próximas asambleas informativas y consultivas que se realizarán en las comunidades indígenas de Lázaro Cárdenas, Ohuira y Paredones, se incluyó a una comunidad que no existe, expuso el cobanaro de Ohuira, Felipe Montaño.

“El único inconveniente que hay, y lo externó dio a conocer Lázaro Cárdenas, como hay duplicidad de gobernadores tradicionales, unos que trabajan con intereses de gobierno y con GPO, que está puesto por el mismo gobierno y otro gobernador tradicional que realmente ha salido de la asamblea, ha salido del pueblo”, comentó el líder indígena.

“Un gobernador tradicional de Lázaro Cárdenas, quien va ser consultado bajo el centro ceremonial Virgen de Guadalupe perteneciente al Carricito, dice, pero el Carricito no existe y la virgen de Guadalupe, no se llama Virgen de Guadalupe Centro Ceremonial se llama San Ignacio de Loyola, entonces están haciendo esto para sus fines, para tener ellos en su momento tratar de defender el rotundo no que está saliendo en Lázaro Cárdenas”, comentó.

El líder indígena destacó que en esta comunidad que se agregó, lidera Librado Bacasegua, gobernador tradicional que desertó en el primer amparo interpuesto en contra de la planta de amoniaco por falta de consulta indígena.

Así mismo dijo que en la comunidad de Ohuira, también existe la duplicidad, ya que dijo también se le hará una consulta a Teodoro Castañeda, personaje que no aparece en la convocatoria que lanza la responsiva de Semarnat, nada más aparece consultado Ohuira, con sede en el Centro Ceremonial Virgen del Carmen.

“Así aparece la convocatoria, nunca aparece Teodoro Castañeda, y nunca aparece que va ser consultado en cualquier otro lugar, esas son las anomalías, unas de las principales que hicimos en la convocatoria”.

El cobanaro dijo que se le cuestionó al INPI y a Semarnat, sobre que se haya dividido de esa forma a la comunidad de Lázaro Cárdenas para llevar a cabo las asambleas informativas y consultivas, asunto del que no se tuvo respuesta concreta.

“¿Por qué toman en cuenta a una persona que no representa nada para la comunidad?, y el INPI en defensa dice que el como órgano reconoce a cualquier autoridad tradicional del pueblo, dándole el valor y respeto que se merece”, dijo.

“Sí, pero también al momento que empiece a reconocer a la otra persona está pasando por la asamblea del pueblo originario, porque el pueblo originario, en una asamblea bajo nuestros derechos consuetudinarios, decidimos quien es nuestro representante tradicional”, comentó.

Por lo que dijo, que no se debe de respetar que para esta comunidad no representa nada, tal o cual personaje, al que se le está dando la oportunidad de participar.

De acuerdo a la información publicada por el Gobierno de México, el pasado 21 de agosto se llevó a cabo la etapa informativa en la comunidad de Lázaro Cárdenas (campo pesquero antes Muellecito), y para el 4 de septiembre se realizará la etapa consultiva.

El 28 de agosto en Ohuira se realizará la etapa informativa y el 18 de septiembre el desahogo de la etapa consultiva.

El 3 de septiembre en Paredones la etapa informativa, y el 18 de septiembre de 2022.

Se agregó la comunidad de Lázaro Cárdenas (Carricito) con sede en el Centro Ceremonial Virgen del Carmen, en la cual se realizará la etapa informativa el próximo 28 de agosto y el desahogo de la etapa consultiva el 18 de septiembre.