Convocatoria de calzado escolar sí estaba dentro de la irregularidad, reconoce Gobernador de Sinaloa

La licitación para el calzado escolar deportivo para nivel preescolar en Sinaloa, que incluía colores que identifican al gobierno morenista, sí estaba en la irregularidad, reconoció el Gobernador Rubén Rocha Moya, quien dijo que con los cambios realizados en la convocatoria se evitó caer en la ilegalidad.



- ¿Estaba dentro de la ilegalidad?

- Sí, estaba, era un error, nunca estuvo en la ilegalidad, porque no se procesó.



- ¿Pero la convocatoria sí estaba?

- Bueno, pero esa convocatoria, era irregular, si hubiéramos procesado, y hubiéramos entregado los tenis con esos colores hubiera sido estar dentro de la ilegalidad y entonces sí se nos pudo haber reprendido, pero estaba en un proceso que podía corregirse y lo corregimos.



“Vamos a tener ahora con eso, muy claro que no hay que cometer esos errores, porqué están en la ilegalidad”, dijo.

El Mandatario estatal explicó que el modelo que se mandó con el color de Morena no va a proceder, y que fue por ello que se corrigió la licitación, misma que este lunes es cuando se tenía que llevar a cabo la junta de aclaraciones con el comité que se encarga de esto.

“Ese modelo que se mandó con el color Morena, no va a pasar, eso no, nuestra especificación ya está, y se corrige eso para la licitación, que no está hecha la licitación, en realidad sí habían dicho que así iba a ser, pero se equivocaron”, dijo.

“¿Qué va a ocurrir? Es más hasta le voy a quitar el Sinaloa al Gobierno del Estado, porque no quiero que vayan tan marcados los chavos, nada más que lleven el logotipo de Sinaloa, nada más que tengan el logo de Sinaloa, no que digan con letras grandes ‘Sinaloa Gobierno del Estado’, y ahora falta decir cuyo Gobernador es Rubén Rocha Moya, eso no va, porque es una marca que aquí sirve para el bullying a los chavos”.

El Gobernador externó que también se tomarán medidas dentro de los institucional en su Gobierno, como el color guinda representativo de Morena.

“Ya no quiero el guinda tampoco, no estoy en contra de que se haga, a mí nadie me lo impide, no hay ley que me lo impida, lo podemos tener, ya les dije que voy a hacerlo, cambiarlo, incluso ahora les dije que lo hicieran lo mas matizado posible para el tema de la semanera, lo menos blanco o negro, no sé, no lleva ese color y tampoco voy a llevar el de la banderita, tampoco voy a llevar ese color, no puede llevar de ningún partido, ni el de nosotros tampoco”, dijo.

Cabe destacar, que fue el 3 de agosto, cuando se agregara un Anexo I Modificado en la convocatoria de licitación número GES 18/2022, en el que se añadieran cambios en el diseño del calzado deportivo escolar, esto después de que Noroeste expusiera cierta irregularidad.

Ya que esta licitación violentaba la ley, porque de acuerdo al Artículo 5 de la Ley de Dotación Gratuita de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares del Estado de Sinaloa, tanto el calzado como los uniformes no deben contener nombre, colores, logotipos, slogans o frases que hayan sido utilizadas en campaña política o sean parte de la identidad del servidor público o la administración en turno.