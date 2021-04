Convocatoria de Salud sobre vacunación contra el Covid-19 causa confusión en Culiacán

Señalaron haber sido notificados que a partir de este día se entregarían turnos para recibir la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19, pero no fue así, causando la molestia en la gente que llegó, hizo una larga fila, esperando mucho tiempo, y no recibió nada.

“No hay necesidad de estar realizando aglomeraciones, pero la gente no entiende, no pone a atención a las indicaciones, no quieren escuchar, entiendo su desespero por tener la vacuna con ansias, toda la gente que está aquí, viene por un turno, pero no nos han llegado, la gente que está aglomerada en este momento, ya tiene su registro, sólo tiene que esperar la llamada, donde se les indicará que los turnos han llegado y que se les va a entregar, en un día y horario específico, evitando así las aglomeraciones como esta”, resaltó la servidora.

Subrayó que la gente no está haciendo caso, que se comporta de forma terca, negando aceptar la información que se les brinda en este centro integrador, donde fácilmente 100 personas llegaron al lugar esperando recibir un turno que les indicaría cuándo serían vacunados.

Pese a la información compartida de que en este centro no había turnos, los servidores pidieron a la gente que se retirara, sin embargo, la gente hizo caso omiso, y continuó en el lugar hasta que se les resolvieran sus dudas, o hasta que llegaran los turnos.

“La personas dejaron dos números de teléfonos a los que serán llamados y notificados, pero la gente no entiende, no quiere retirarse a sus casas, y solo están exponiendo su salud, a nosotros en cuanto nos lleguen los turnos empezaremos a hacer llamadas a la gente que ya tiene su registro”, Resaltó.

Tras varios minutos, el grupo de servidores. inició la repartición de turnos, pero solo a aquellas personas que aún no han sido registrados, que no aparecen en línea, por lo que una vez registrado, se va con su folio a esperar la llamada en su casa.

“Aquí estamos solo a la espera de que nos lleguen los turnos, porque primero llegan a la secretaría, y luego a nosotros a los centros de integración, hay que esperar, hay otros lugares que ya lo recibieron, pero no los han entregado porque todo tiene su logística, si la persona ya está registrada, solo tiene que esperar la llamada para darle una cita y otorgarle su turno”, resaltó.