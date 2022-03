Córdova y el INE no están a la altura de la democracia en el País: Senadora

Después de hacer un recuento de las acciones encabezadas por Andrés Manuel López Obrador y Morena en el País, la Senadora Ana Lilia Rivera, de Morena, rechazó la crítica que realizó Lorenzo Córdova Vianello hace un par de días en Mazatlán y recalcó que es el propio Córdova y el INE los que no están a la altura de la democracia en México.

Antes de participar en la conferencia La esencia del movimiento y la 4T, Rivera charló sobre el trabajo del Presidente y cómo ha cambiado la situación en la que vivía el País.

“El Presidente Andrés Manuel López Obrador está tomando el control de un País que tiene una deuda externa que supera los 13 billones (de pesos), que nos cuesta 800 mil millones de intereses al año, superior a los 600 mil millones de pesos que se gastan en los programas sociales y que hoy intenta recuperar riqueza nacional a través de una reforma constitucional que nos llevará como nación a tener el control de la electricidad y del litio”, dijo la legisladora.

Córdova Vianello, consejero presidente, del Instituto Nacional Electoral, visitó Mazatlán en la semana para aplicar una ponencia en el Primer Congreso Nacional de Igualdad de Género e Inclusión.

Ahí recalcó que la falta de interés de la ciudadanía en el quehacer político y en la vida pública hacen de este tiempo uno de los peores momentos en la historia de la democracia en el País.

“Nadie puede obviar que éste es un mal momento para la vida de las democracias, probablemente uno de los peores en la historia en virtud del descontento, de la desafección social (falta de interés) que está generando la incapacidad de nuestros gobiernos democráticamente electos para resolver los grandes problemas de pobreza que se siguen incrementando”, dijo.

Cuando se le preguntó sobre los dichos de Córdova Vianello, la Senadora sonrió.

“Por primera vez en la historia de México tenemos consultas populares, una consulta que se hizo para ver si queríamos el aeropuerto o no, una consulta que se hizo si queríamos una empresa o no, en el norte de la república, una empresa cevecera, una consulta de si queríamos o no un juicio a ex Presidentes y por primera vez una consulta popular de revocación de mandato”, expresó.

“Creo que el que no está a la altura de la democracia en este país es Córdova y es el INE, tendría que reflexionar muy bien, porque la historia nos va a juzgar a todos los actores de este momento en el país, pero también al INE, ellos también tendrían qué ver el paso por la historia”.