CULIACÁN._ Un sonido dulce y vibrante emanaba de una bocina viajando por el aire, mientras en la taza de color lila que cargaba con su mano izquierda se escuchaba el tintinear de las monedas que echaban pasantes como reconocimiento de su talento.

Con su voz, una bocina y un micrófono en la otra mano, Cristian López amenizaba el camino de aquellos que transitaban por la banqueta de la avenida Álvaro Obregón, a la altura del Palacio Municipal.

Cantando sin aparentar esfuerzo alguno bajo las altas temperaturas que caracterizan a Culiacán, la mirada de Cristian contaba una historia distinta a la que salía de su boca en forma de canción.

La mujer de 29 años, que ha cantado desde que tiene uso de razón, además de vivir con un talento que detiene a los transeúntes para admirar, también vive con una discapacidad visual desde su nacimiento.

Cristian desarrolló su habilidad artística hasta lo que es hoy en día con ayuda de algunas clases introductorias de vocalización, una conducta autodidáctica y la satisfacción de superarse cada vez.

“Me gusta aprenderme canciones que me parezcan difíciles porque me gusta superarme a mí misma”, dijo Cristian.

Durante 10 años, ha llevado su bocina a diferentes puntos del Centro de la ciudad para hacer lo que muchos sueñan: convertir su pasión en su trabajo.

“Para mí no porque cuando trabajas en lo que te gusta no es pesado, no sientes que estás trabajando”, expresó.

Así como una de las fuentes de ingresos principales en su familia.

“A veces hay día excepcionales, que la verdad son contados, en los que sale alrededor de 800, 900 pesos, pero si no, me viene saliendo el día de 200 a 300 pesos más o menos”, detalló sobre las ganancias de su labor.

Aunque no tener la posibilidad de ver podría ser el mayor reto que alguien podría enfrentar, según la perspectiva, Cristian comparte que las tareas más complicadas llegaron a su vida cuando se convirtió en madre.

“Poco a poco aprender a adaptar las cosas a una manera en cuestión de que tienes que saber cómo tienes que cambiar al bebé, cómo tienes que hacer las cosas”.

Sin embargo, Cristian trabaja todos los días, sea fuera o dentro de su hogar, para sacar adelante a su familia y a sí misma, dejando de lado limitantes que alguna vez pudieron oscurecer su camino.

“Busquemos siempre un mundo mejor y no hagamos una tormenta en un vaso de agua cuando sabemos que hay todo un océano por delante, y que hay que salir adelante aunque a veces el agua no te deje salir, pero hay que hacerle la lucha”, invitó.