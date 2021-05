“Pero sabemos que una camioneta da sobradamente el financiamiento que tiene un candidato a la Gubernatura del estado de Sinaloa, únicamente esto es para poner el tema, porque les urgen, porque están desesperados, están desfondados, completamente, su campaña está desfondada, completamente; andan haciendo cosas que no deberían hacerse, ir a dormir a una casa, es como si tú eres portador de coronavirus, vas a llevar coronavirus a toda una familia, por favor, eso no se hace”, agregó.

“Si pudiera cinco Tahoe no se compara con el camión que trae (Zamora), ¿para qué hace este tipo de situaciones? Es para que le den cobertura ustedes en los medios de comunicación, como está pasando ahorita, para que entre el tema, nada más”, dijo Cuén Ojeda.

Cuén Ojeda lamentó que estas acciones de Zamora Gastélum y su campaña es para hacer ruido, y responsabilizó a los medios de retomar las “tonteras” que digan.

Al ex Rector de la UAS se le insistió sobre su opinión acerca de las visitas a Zamora Gastélum a los hogares sinaloenses.

“Es lo mismo, quiere que esté el tema, yo no puedo meterme a una casa, porque ellos no conocen mis costumbres; yo no sé si les voy a llevar enfermedades venéreas, o les voy a transportar el virus del Covid-19, o a lo mejor si tiene tuberculosis, va a llevar la tuberculosis a esa casa”, señaló.

“O a lo mejor tiene malas costumbres y va a ir a robar la casa, no sabemos. Yo les pregunto ustedes: ¿dejarían entrar a un extraño ustedes a su casa?, claro que no, absurdo, completamente”.

Un reportero le preguntó directamente si dejaría entrar a Mario a su casas.

“No, por supuesto que no. Nunca. Ni a la puerta”, expresó.