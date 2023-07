“Terrible, el País está en llamas, claro que la gran estrategia es “abrazos y no balazos”, una estrategia súper inteligente y los resultados son terribles... El País está en llamas, pero el Gobierno no se entera, dice “fíjate que ya bajó 17 por ciento”, ¿qué 17 por ciento? Esa no es la verdad, los mexicanos vivimos con miedo”, enfatizó.

A pregunta expresa si el PRI podría solucionar estas falencias que puntualizó, comentó que lo ideal será trabajar en conjunto desde la coalición PRI, PAN y PRD.

“No es el PRI la solución, la solución es, en este caso, un frente amplio de partidos políticos de oposición pero sobre todo ciudadanos, que estemos convencidos que tenemos que construir una mejor opción hacia adelante... del pasado lo que servía, lo malo no, repetir excesos no, pero sí hay que construir a partir de lo que servía del pasado, también de lo que sirve de hoy”, dijo.

Así, continuó que las problemáticas actuales que enfrenta el País deben ser resueltas con nuevas ideas, ya que muchas “recetas” del pasado ya no funcionan.