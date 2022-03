Critican abogados actitud de Estrada Ferreiro contra mujeres, viudas de policías y Gobernador

Un grupo de abogados líderes de barras y colegios, levantaron la exigencia para que el Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, respete los derechos de las mujeres y de las viudas de los policías, pero que además se respeten entre las autoridades y dejen de pelear por diferencias que sólo afectan más a la ciudadanía.

En una reunión con medios de comunicación, Ricardo Beltrán Verduzco, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados; Julio Sergio Alvarado Andrade, presidente de Federación de Barras y Colegios de Abogados; Francisco Javier Villarreal, presidente de la Federación de Colegios de Abogados; y Antolin Fregozo, del Colegio de Abogados de Navolato, levantaron la exigencia.

“Las declaraciones tan desafortunadas del Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, en el sentido de que la violencia que se está ejerciendo en contra de las mujeres, pues ahora resulta ser que las mujeres son la culpables de que se les violente, y no por supuesto, no asuman su responsabilidad como autoridades”, dijo Beltrán Verduzco.

Recalcó que los tres niveles de gobierno se deben hacer responsables por la salvaguarda y protección de las mujeres.

También recordó que las órdenes de protección, que se emanan de una autoridad, deben cumplirse sin excepción.

“Hoy en día , con la presión que hemos hecho las organizaciones, ya al momento de que se interpone la denuncia, desde ese momento se entrega la protección, porque antes tenían que pasar por unos filtros, tenían que ir al sicólogo, tenía que integrarse la carpeta (de investigación), ahora no, desde el mismo momento llega la atención temprana, desde que se pone la denuncia y se otorga la orden de protección”, expresó.

“Porque en muchos de los casos, las mujeres que no se les entregaba rápido la orden de protección, eran mucho más violentada, hasta les arrebataban la vida”.

Beltrán Verduzco destacó que por sus dichos misóginos el Alcalde de Culiacán debe disculparse públicamente, pero no cómo lo ha hecho hasta ahora, que lo hace en tono irónico y se nota que no lo hace porque lo siente, sino porque lo debe.

También lamentó que haya arremetido contra los medios de comunicación, por lo que pidió que se respete la libre manifestación y la libertad de expresión.

“... dice es que me ganó el coraje, me ganó la impotencia”, dijo incrédulo.

Beltrán Verduzco recordó que aún y cuando el Gobernador Rubén Rocha Moya anunció apoyos para el pago de las viudas de los policías caídos en cumplimiento de su deber, Estrada Ferreiro ya dijo públicamente que no aceptará el apoyo, debido a que sólo se tratará de un solo pago, y prefiere no comprometerse a otorgar los otros pagos, porque no tiene presupuesto para eso.

“Ahorita, en otro hecho, que nosotros estamos considerando como una actitud abusiva y mezquina, el asunto de las viudas de los policías, que ahí hay una parte que le corresponde al Congreso del Estado, velar con los intereses de los padres, están atentando contra los niños y las personas más vulnerables. No es posible que a través de estos actos, les eche la culpa a todos y se pelee con todos”.