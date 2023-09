CULIACÁN._ Diputados del Congreso del Estado de Sinaloa criticaron la nueva solicitud de recursos de la Universidad Autónoma de Sinaloa hacia el Gobierno del Estado por considerar como contradictorio que la UAS pida el recurso pero luego no se deje auditar.

“Se le está solicitando al Estado que integren estos recursos, bajo la lógica de que entonces no van a poder ser auditados, como tampoco se permitió que se auditara este año (recursos del 2022)... no podemos coincidir, la transparencia no se puede regatear y la Ley se debe de aplicar”, aseveró Ricardo Madrid Pérez, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso.

Por su parte, Sergio Mario Arredondo Salas arremetió contra la postura de las autoridades universitarias, como el Rector, por no querer rendir cuentas como parte de sus responsabilidades.

“Todos tenemos una responsabilidad ante el Estado nos guste o no, nos parezca justo o no, la postura del Rector y sus funcionarios es incomparable por la sociedad, no podemos comprar que ellos digan que a mi no me corresponde rendir cuentas”, dijo.

“Pareciera que es un tema donde se solicitan los recursos bajo la premisa de que entonces no se puede conocer los destinos de ellos, y por supuesto que eso no lo acompañamos... Estoy convencido que la única manera de que no haya duda es que conozcan los universitarios, los sinaloenses, a donde llega cada uno de los centavos y que la ley se acate y se cumpla”, agregó.

En ese sentido, Gloria Imelda Félix señaló que no puede permitirse a la UAS no transparentar el ejercicio de sus recursos y solo se han excusado con que se transparentan con la Federación.

“Queremos que se transparenten y que haya un libre ejercicio de rendición de cuentas, no hay un régimen de excepción para la UAS, sus autoridades no han podido mencionar que el Congreso no tenga competencia, solo dicen que rinden cuentas a la federación”, estableció la diputada local.

El pasado 6 de septiembre se dio a conocer una carta firmada por el Rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, en la que solicita al Gobierno de Sinaloa la asignación de 2 mil 640 millones 958 mil 442 pesos en el presupuesto de egresos del 2024, un incremento del 15 por ciento respecto a lo destinado para 2023.