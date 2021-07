Cruz Francisco Osuna, primer sinaloense en llegar y ganar una medalla en la Olimpiada Internacional de Biología

“Nos permite entender cosas, como que somos otra especie más y nos permite entender cómo es nuestra relación con todos los demás seres vivos... permite entender el desarrollo de vacunas y el entendimiento de virus, por ejemplo también es parte de la biología”, comentó.

Explicó que previo a la olimpiada recibió asesorías durante semanas con largas jornadas, las cuales eran clases de biología

Este viernes fue cuando se llevó a cabo el concurso que por la situación actual de la pandemia se tuvo que realizar de manera virtual, por lo fue de este modo en que tuvo que contestar las pruebas.

“Cuanto estaba realizando los exámenes, me sentía algo nervioso, pero no en una forma que no pudiera realizar el examen, sino que lo normal por estar haciendo eso, los tiempos eran muy justos, supongo que lo tenían calculado para el hecho de que fuera en línea, me sentí muy bien”, comentó.

El joven recibió la noticia de que había obtenido la medalla de bronce al lado de su mamá y una tía, así como maestros y personal académico de la UAS.

“Fue un momento muy emocionante, cuando aparecí como ganador”, comentó.

Detalló que debido a que en la competencia nacional obtuvo una medalla de oro, es que quedó entre la pre selección mexicana para la Olimpiada Internacional Iberoamericana, indicó que inicialmente eran 15 de los cuales fueron seleccionados cuatro y cuatro para la Olimpiada Internacional en Lisboa, Portugal.

En redes sociales ya ha recibido felicitaciones por parte del Centro de Ciencias de Sinaloa, así como de su institución de estudios la preparatoria ‘Heraclio Bernal’, de Cosalá y de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa.