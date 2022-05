Cruz Roja Culiacán reporta avance en colecta por casi $5 millones; invitan a seguir donando

A más de un mes de que inició la Colecta Anual 2022 de la Cruz Roja, el coordinador administrativo de la Delegación Culiacán, Erick Montoya González, reportó un avance en recaudaciones cercano a los 5 millones de pesos, de los $8 millones que se tienen como meta en el municipio.

“Llevamos más de la mitad del avance en colecta, llevamos un 60 por ciento, llevamos ya casi 5 millones de pesos de los 8 que tenemos como meta para esta colecta”, detalló.

El coordinador dijo a Noroeste que como parte de esta colecta se han realizado las tradicionales actividades de boteo, así como activaciones y eventos artísticos, en los cuales se ha visto una respuesta positiva de la ciudadanía.

“Sorpresivamente, fue muy muy positiva, realmente a todos los que nos hemos acercado la mayoría ha respondido ‘Sí, sí dono a la Cruz Roja’’’, declaró.

Afirmó que estos avances han ayudado a mantener las atenciones en ambulancia durante las 24 horas, sin embargo, se requiere comprar medicamentos, materiales de curación, equipos de oxígeno, así como ambulancias, pues varias unidades se inhabilitaron por obsoletas, por lo tanto, se necesitan adquirir de cinco a ocho ambulancias.

De acuerdo con el coordinador, en el municipio se han recibido donativos de más de 100 empresas, las cuales siempre realizan donativos durante las colectas, mientras que en las sindicaturas de Eldorado, Costa Rica y Quilá se han visto lentas las aportaciones del empresariado.

Respecto al apoyo del Gobierno municipal, comentó que algunos funcionarios están organizando su propia colecta para entregar su donativo de manera conjunta.

Señaló que durante esta colecta se han visto con complicaciones en cuanto al número de voluntarios que participan en los boteos, pues las escuelas dejaron de apoyar con la disposición del alumnado.

Por lo anterior, invitó a los interesados en apoyar a acercarse a las instituciones médicas para su capacitación y entrega de material para el boteo.

Montoya González recordó que, debido a la crisis sanitaria de Covid-19, no se realizó una colecta como tal pero sí se recibieron donativos por parte de empresarios y también se solicitaron apoyos con organizaciones.

Asimismo, la institución continuó brindando atenciones, ya que durante la pandemia se ofrecieron más de 12 mil servicios prehospitalarios y más de 60 mil servicios médicos; además, los socorristas estuvieron a disposición las 24 horas del día.

“Nosotros no paramos, a pesar de que no hubo campaña de colectas, Cruz Roja no paró, siguió brindando más de 12 mil servicios de emergencia prehospitalaria, más de 60 mil servicios médicos, la Cruz Roja no paró”, destacó.

Montoya González llamó a la ciudadanía a seguir donando a Cruz Roja, pues con ello también se cubren los gastos de energía eléctrica, agua potable e impuestos, así como las nóminas del personal operativo.

“Es muy importante solicitarle a la gente su donativo y su apoyo para que sigamos operando y seguir beneficiando a la mayor cantidad de gente posible”, finalizó.

La colecta anual culminará el 31 de mayo, los interesados en aportar un donativo, pueden hacerlo por medio de transferencia o depósito bancario, acudiendo a las cajas de los supermercados o directamente a las delegaciones, también pueden acercarse a los voluntarios que realizan boteo.

Teléfono de Administración: 7-12-19-94

Celular: (66 73) 90-90-80

Cruz Roja Mexicana I.AP.

Banorte 0000004000

Clave: 072 730 00000004000 9

http://moneypool.mx/cruzrojaculiacan