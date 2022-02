Cualquier gripe es Covid hasta que se demuestre lo contrario, advierte epidemiólogo; Ómicron, 50 veces más contagiosa

Tras la llegada de la variante Ómicron, los contagios son 50 veces más contagiosos y cualquier gripe es Covid hasta que se demuestre lo contrario, señala el epidemiólogo Juan Carlos Navarro Guerrero.

“No porque Ómicron lo vean como una gripe, no es una gripe es SARS-CoV2, Síndrome Agudo Respiratorio Severo por Coronavirus tipo 2, no tenemos que perderle la huella en México, gripe que se presente es Covid hasta que no se demuestre lo contrario”, comentó.

El especialista explicó que cuando se conocen en México los primeros casos de Ómicron, se dieron cuenta en consulta que si se tenía contacto con una persona contagiada al cabo de dos o tres días se empezaban a tener síntomas, ya que Ómicron es una variante 50 veces más contagiosa que las demás.

“Con procesos de incubación demasiado cortos y la mayor parte de los casos son cuadros cortos es como una gripe, hay dolor de cabeza, hay personas que manifiestan tener dolor en la columna lumbar es un dato muy característico”, dijo.

Por lo tanto si presentan esta sintomatología como: dolor de cabeza, dolor articular, fiebre, picor en la garganta, escurrimiento nasal, constipación, dolor lumbar, vértigo, ante estos síntomas sí es necesario acudir inmediatamente a recibir un tratamiento oportuno.

“Si bien es cierto que se puede tratar como un proceso viral y hasta veces alérgico, sin embargo no sabemos cómo el paciente va a tornar posteriormente, y hay que darle seguimiento a esos pacientes para vigilar que no vaya a ser una neumonía o una complicación severa”, señaló.

“Es un virus que le gusta mucho jugar con las cifras metabólicas de los pacientes, entonces si no hay complicaciones del tracto respiratorio bajo, pero juega con otros órganos causando crisis hipertensiva, pacientes que tienen diabetes juegan con su glucosa al grado que puede haber descompensaciones”.

El doctor con especialidad en epidemiología señaló que es importante no minimizarla, ya que puso como ejemplo países como Francia e Italia que tienen hasta un 125 por ciento de ocupación hospitalaria por Ómicron y que esta en su mayoría es población que no está vacunada.

“Aquí en México también existe población escépticas a los resultados de la vacunación y que se pueden enfermar, un Ómicron puede entrar en el organismo de esas personas y puede generar cuadros severos, cuadros en los cuales tenga que necesitar una unidad de cuidados intensivos”, expresó.

“Entonces si bien nos va, si no recibe una atención y no se está vigilando a ese paciente muy posiblemente pueda haber una complicación más adelante no del tracto respiratorio, pero son personas que quizás puedan tener dificultad para concentrarse, caída de cabello, personas que pueden entrar en depresión y ansiedad, hay personas que incluso han presentado crisis de pánico o tendencias que pueden poner en riesgo la vida”.

Detalló que aquí es importante que sí no hay una complicación respiratoria, pero sí hay otras cosas, pero que afortunadamente no es un gran porcentaje de la población, pero que hay que tener mucho cuidado de estas secuelas que deja el Covid.

Explicó que afortunadamente son secuelas que no duran mucho, por ejemplo en el caso de que fue alguna variante Alpha, Delta o Beta, el olfato puede tardar en regresar, y que incluso ha tenido pacientes que han tardado un año en recuperar este sentido y regresa de una forma intermitente.

El doctor invitó a la población a realizarse la aplicación de la vacuna contra Covid y se sigan llevando las medidas preventivas.