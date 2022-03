Cubrebocas se debe seguir usando, considera Diputado Adolfo Beltrán Corrales

El uso libre del cubrebocas en Sinaloa, posibilidad planteada por el Gobernador Rubén Rocha Moya en la conferencia semanera, no es una opción para el momento que se vive en Sinaloa, que si bien está en semáforo verde, hay que mantener la situación y después tomar este tipo de medidas, consideró el Diputado sin partido, Adolfo Beltrán Corrales.

“Yo creo que tenemos que ser prudentes y ese sería el llamado al Gobernador a que esperemos”, manifestó, “lo ganado no quisiéramos perderlo y me refiero a que el contagio va a la baja, pero sigue habiendo gente que fallece, desafortunadamente”, agregó Beltrán Corrales.

Rocha Moya planteó revisar con la federación la posibilidad de no usar cubrebocas, lo cual se ha implementado en otras entidades, pero en Sinaloa, reiteró, no se puede hablar de que ya se salió por completo de la pandemia.

“Ya hemos vivido una etapa donde baja la incidencia del contagio, nos relajamos y vuelve el problema, entonces yo creo que necesitamos un espacio pertinente donde efectivamente los índices vayan a la baja, pero se mantengan a la baja , ahí es cuando podemos levantar bandera blanca y decir: ya todo bien, todo el mundo sin cubrebocas”, indicó.

De acuerdo con el legislador sería una irresponsabilidad permitir que no se use el cubrebocas, no se sabe, subrayó, cómo se comporte la pandemia en adelante, cuando anteriormente se ha dicho que está bajo control y llega una nueva ola o cepa del virus.

“Volvemos a temas peores, yo creo que hay que tener prudencia y esperarnos, es muy apresurado”, enfatizó, además agregó que la ciudadanía ya está acostumbrada a usar el cubrebocas y no está por demás hacerlo, como en otros países, como Estados Unidos, donde el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio en las áreas públicas, precisamente para evitar un rebrote.

“Desafortunadamente nos consta y a todos que cuando quieren cambian el color del semáforo, pero eso no quiere decir que la incidencia o contagios sean diferentes, ahorita hay tranquilidad, pero se necesitan un par de meses para ver cómo se comporta”, abundó.