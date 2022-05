El Gobernador Rubén Rocha Moya confirmó que el Secretario de Salud estatal Héctor Melesio Cuén Ojeda es el único que tiene denuncias en contra de periodistas, y sostuvo el ultimátum de 48 horas para que fueran retiradas que informó el lunes a través de una circular dirigida a su gabinete, las cuales se cumplieron a las 14:00 horas de este miércoles, aunque el oficio marca que es a partir de la hora que lo reciben.

“Que yo sepa ningún otro. Ya me mandó mensaje”

-¿Qué le dijo?

-Lo que le dijo a ustedes, lo que le dijo a los medios, sin embargo, yo necesito que me entreguen los que tienen en este caso, es el único caso válgame la redundancia, que me entregue la evidencia de que se ha retirado, esté o no con seguimiento puntual porque si existe la demanda está ahí.

En entrevista con medios de comunicación locales, Cuén Ojeda admitió haber demandado entre 2015 y 2016 a los periodistas Luis Enrique Ramírez, que fue asesinado en Culiacán el jueves 5 de mayo, la ahora Senadora Lilly Téllez, asegurando que no le dio seguimiento al tema y que no tiene denuncia contra ellos. Además de a la hoy Secretaria de las Mujeres Teresa Guerra Ochoa quien lo contrademandó.

Rocha Moya informó que si para cuando se cumpla el plazo que interpuso el lunes, no han sido retiradas las denuncias contra periodistas, los funcionarios tendrán que presentar su renuncia al gabinete.

“Y si no yo se los voy a hacer saber”, subrayó.