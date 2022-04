Cuén niega actuar contra Rocha Moya, pero seguirá apoyando a Estrada Ferreiro en su juicio político

El Secretario de Salud estatal Héctor Melesio Cuén Ojeda negó actuar en contra del Gobernador Rubén Rocha Moya, como lo acusó el mandatario estatal en su conferencia de prensa semanera.

El Gobernador acusó tener elementos para presumir que Cuén Ojeda actúa en su contra pero tampoco detalló de qué se trata, solo dijo haberlos detectado en todo el estado. Dicha declaración fue tras asegurar que el juicio político contra el Alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro no es cosa de él.

“Claro que no, ¿cómo vamos a trabajar en contra del Gobernador? Una situación que se dé en el Congreso del Estado donde no coincidan los diputados no significa que nosotros estemos trabajando en contra porque además el Gobernador no se mete con los diputados de Morena”, refutó el Secretario de Salud estatal.

Rocha Moya también acusó a los diputados del Partido Sinaloense trabajan bajo las órdenes de Cuén Ojeda.

“A mí no me gustaría ofender a los diputados que uno los manda, ni tampoco quisiera ofender al resto de los diputados que los manda una persona, de tal manera que creo que los diputados son libres para votar por quien ellos crean que es conveniente y bueno es parte de lo que es la política”, comentó el funcionario estatal.

Comentó Cuén Ojeda que el PAS y él están respaldando a Estrada Ferreiro porque lo apoyaron y son congruentes, además porque es una persona cercana al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Nosotros no tenemos ninguna queja al respecto de tal manera que el hecho de que de repente se unan partidos que a nivel nacional son enemigos del proyecto de Andrés Manuel López Obrador contra una persona de Morena aquí, pues yo no estoy de acuerdo”, dijo funcionario estatal.

Afirmó desconocer porqué Rocha Moya lo acusó de actuar en su contra, y lo sabrá hasta que el Gobernador lo cite y le diga sus motivos.

“Lo que yo sí digo de Estrada Ferreiro que nosotros lo apoyamos a él que es gente de Morena, que es gente de Andrés Manuel López Obrador y yo estoy apoyando al Presidente de la República y supongo que el equipo de aquí lo estamos haciendo de manera conjunta, de lo contrario es traición”, concluyó.