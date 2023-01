El Presidente Municipal de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil prometió que la cuenta pública de 2022 saldrá sin problemas en el momento que sea analizada por la Comisión de Fiscalización del Congreso de Sinaloa, esto después de que al municipio se le reprobara la cuenta de 2021.

El pasado 24 de enero el Congreso de Sinaloa reprobó las cuentas públicas del 2021 de 12 de los 18 municipios del estado debido a irregularidades detectadas, entre las que se encuentra la cuenta pública de Culiacán.

“Precisamente platiqué con la Tesorera y le dije ‘mira, 2021 está reprobada, ¿cómo vamos a salir mejor?’, y me dijo que no hay ningún pendiente. Estamos bien, hicimos un ajuste. hay un buen cierre con estos temas en el trabajo que se hizo en el 2022 y estamos trabajando de manera muy ortodoxa, muy apegada a los lineamientos, a los reglamentos, entonces confiamos en que no vamos a tener esos problemas”, comentó el Alcalde.

Cabe destacar que durante el periodo 2021, mismo que fue analizado, Gámez Mendívil no era Alcalde pues la gestión era encabezada por Jesús Estrada Ferreiro, ex Presidente Municipal que fue separado del cargo tras un desafuero.

“Yo no era la autoridad, pero si hay alguna recomendación ahorita por parte de de las comisiones de los legisladores en cuanto no solamente el hecho de reprobar la cuenta, si hay algo que corregir alguna observación, pues la vamos a atendernos”, dijo.

Durante la sesión en la que se votó por reprobar las cuentas públicas se mencionó que entre las observaciones más repetidas en la revisión de las cuentas públicas se encuentran adjudicaciones directas tanto de obras públicas como en la contratación de servicios, y pasivos sin fuente de pago.

Entre las irregularidades detectadas en el municipio de Culiacán se encontró:

Insuficiencia de recursos financieros del activo circulante de libre uso, originando Pasivos Sin Fuente de Pago por un importe de 330 millones 876 mil 957 pesos.

Privilegió el procedimiento de la adjudicación directa para la contratación de la obra pública, ya que el 95.74 por ciento del total de contratos otorgados, se adjudicó directamente y solamente el 4.26 por ciento se adjudicó por licitación pública.

Realizaron pagos por 1 millón 52 mil 687 pesos con recursos del Gasto Corriente, por concepto de adquisiciones de diferentes materiales y medicamentos utilizados en distintas áreas del ayuntamiento y en campañas de protección animal, sin contar con la documentación justificativa del gasto consistente en evidencia de entrega y destino de dichos materiales y medicamentos.

Pagaron 4 millones 400 mil 247 pesos con recursos del Gasto Corriente, por concepto de seguros de vehículos, sin contar con la documentación comprobatoria del gasto, consistente en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos.

Pagó un millón 626 pesos con recursos del Gasto Corriente por concepto de servicios profesionales de medios de comunicación, sin contar con la documentación justificativa consistente en evidencia de las difusiones, hojas de pauta, spots publicitarios, así como evidencia de streaming.