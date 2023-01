“Yo creo que el Congreso del Estado no se puede contradecir, y no puede impedir el desarrollo de sus funciones y el trabajo que ustedes realizan, al contrario, debemos de ser un ejemplo”, señaló.

CULIACÁN._ La Diputada por Morena, Aurelia Leal López, criticó las restricciones impuestas a medios de comunicación al interior del Congreso del Estado, y señaló que no estaba enterada.

Noroeste publicó información sobre las restricciones a la prensa para ingresar al edificio donde están las oficinas de presidencia de la Junta de Coordinación Política, la Mesa Directiva; y de las comisiones de Hacienda, y Fiscalización.

Además de no permitir a fotoperiodistas y camarógrafos ingresar a la zona de curules durante las sesiones en el Congreso para tomar fotografías e imágenes, tarea que en legislaturas anteriores sí estaba permitido.

La Diputada Leal López dijo estar de acuerdo que sea permitido nuevamente el paso a medios de comunicación a las curules en las sesiones.

“Estoy indignada porque yo no sabía”, criticó.

“¿Sabes qué decía yo? Qué raro que no venga la prensa, qué raro que nada más estén dos reporteros, decía, me extrañaba y no es que sea yo de reflectores sino que cuando recién llegué yo al Congreso se suponía que estaban las restricciones de la pandemia y se lo atribuí”.

Explicó que con el tiempo fueron liberadas algunas medidas impuestas por la pandemia de Covid-19, pero miraba menos reporteros en el Congreso.

“Y yo se lo atribuía a que la gente no tenía interés pero no porque se los estuvieran impidiendo”, comentó la Diputada.

Afirmó que no fue consultada para pedirle opinión sobre las restricciones a medios de comunicación.

“Toman decisiones unilaterales y las hacen como que todo el pleno está de acuerdo, la toma nada más la Jucopo y ya ni nos informan de este tipo de acciones, pero estamos con ustedes, es inadmisible lo que está pasando”, acusó.

Noroeste buscó vía telefónica el pasado jueves al Secretario General del Congreso, José Antonio Ríos Rojo, para conocer el motivo de las restricciones pero no obtuvo respuesta.

Detalló Leal López que en ocasiones tampoco ha tenido respuesta por parte del mismo funcionario.

“Muy diferente a los años cuando anduvimos luchando juntos en el PRD y en todas las esferas, no creas, el poder cambia a la gente, no cabe duda”, recriminó.